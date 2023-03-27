Общество 27.03.2023 в 11:22

Мэр Улан-Удэ утвердил меры пожарной безопасности в весенне-летний период

Их главная цель - предотвращение гибели людей на пожарах
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ утвердил меры пожарной безопасности в весенне-летний период
Игорь Шутенков подписал распоряжение по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2023 года на территории города. Как сообщили в мэрии города, его главная цель - предотвращение гибели и травматизма горожан при пожарах и организация профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в этот период.

Согласно документу, районным администрациям поручено своевременно произвести кошение травы в местах общего пользования. Принять меры по обеспечению свободных проездов и подъездов пожарных автомобилей к домам, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения. А также провести совещания с председателями дачных и садовых товариществ, товариществ собственников недвижимости по вопросам обеспечения пожарной безопасности и необходимости своевременной уборки мусора и сухой растительности.

Также администрациям поручено совместно с управляющими организациями организовать проверку противопожарного состояния вверенных им объектов и помещений, провести ревизию жилых домов и наружных кладовых для выявления нарушений требований норм и правил пожарной безопасности. Произвести уборку территории, прилегающей к жилым домам, от мусора и сухой травы.

Комитету городского хозяйства поручено обеспечить санитарную уборку территорий общего пользования, усилить работу по профилактике и предупреждению совершения административных правонарушений, связанных с несоблюдением правил содержания и благоустройства территорий. Обеспечить контроль и организовать проведение работ по уборке кустарниково-травянистой растительности и мусора на полосах отвода автодорог.

МУП «Водоканал» совместно с ГУ МЧС России по Бурятии необходимо проверить состояние систем наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним, принять меры по приведению пожарных гидрантов в исправное состояние, привести в соответствие указатели направления движения к гидрантам и др.

Комитету по ГО, ЧС и общественной безопасности совместно с МЧС необходимо организовать работу по профилактике пожаров в жилом секторе города: распространить наглядную агитацию по противопожарной тематике, провести мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в микрорайонах с неблагополучной по пожарам обстановкой и т.д.

Соответствующие поручения также даны другим структурным подразделения мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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