Общество 27.03.2023 в 13:34

В парках Улан-Удэ установят крытые беседки

Средства на них выделили в рамках программы «Народный бюджет»
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Текст: Константин Воронов
В парках Улан-Удэ установят крытые беседки
Беседки для отдыха, где можно будет укрыться от жары и дождя и комфортно провести время, появятся в трех парках Улан-Удэ: «Юбилейный», «Кристальный» и Орешкова. Средства на них в размере 1,9 млн рублей выделены в рамках муниципальной программы «Народный бюджет».

Как сообщили в мэрии, в парке Орешкова установят беседку площадью около 48 кв.м. Она представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, задних и боковых стенок. Каркас теневого навеса выполнят из деревянных брусьев.


В парке «Юбилейный» построят беседку примерно такой же площади. Ее конструкция будет напоминать зонтики. Сразу два новых объекта установят в парке «Кристальный» – веранду и качели.


Фото: мэрия Улан-Удэ
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