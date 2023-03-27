В парках Улан-Удэ установят крытые беседки

Как сообщили в мэрии, в парке Орешкова установят беседку площадью около 48 кв.м. Она представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, крыши, задних и боковых стенок. Каркас теневого навеса выполнят из деревянных брусьев.







В парке «Юбилейный» построят беседку примерно такой же площади. Ее конструкция будет напоминать зонтики. Сразу два новых объекта установят в парке «Кристальный» – веранду и качели.







Беседки для отдыха, где можно будет укрыться от жары и дождя и комфортно провести время, появятся в трех парках Улан-Удэ: «Юбилейный», «Кристальный» и Орешкова. Средства на них в размере 1,9 млн рублей выделены в рамках муниципальной программы «Народный бюджет».Фото: мэрия Улан-Удэ