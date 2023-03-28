В Бурятии сельчанка поплатится за женское коварство

В Бурятии в Джидинском районе возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, подозреваемой в заведомо ложном доносе, сообщили в республиканском МВД.Полицейскими установлено, что поздним вечером 12 марта она распивала спиртные напитки в компании своего родственника и двух знакомых. В процессе употребления алкоголя между нею и приятелем возник конфликт. Хозяйка начала прогонять гостя из дома, однако на её увещевания он не реагировал. Тогда у женщины созрел преступный умысел.Дождавшись, когда оппонент вместе с мужчинами-собутыльниками выйдет покурить, сельчанка позвонила в отдел полиции и солгала, что он вместе с родственником на улице угрожает убийством третьему участнику компании. Выехавшей на место следственно-оперативной группой все граждане для разбирательства были доставлены в районный отдел полиции, где и вскрылся обман. В содеянном гражданка призналась.Отметим, она лишена родительских прав. Ранее привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.Участковым уполномоченным полиции в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством», принято правовое решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Коварная злоумышленница подвергнута уголовному преследованию по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Ее максимальная санкция вполне реальна - лишение свободы на срок до двух лет.Фото: pixabay.com