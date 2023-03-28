В Бурятии 16-летний подросток подозревается в разбое

В Бурятии возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего молодого человека, подозреваемого в «разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, подозреваемый проживает в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии. Около полуночи 26 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения денежных средств он решил совершить разбойное нападение на знакомую пожилую одинокую односельчанку.Через открытую форточку злоумышленник проник на веранду, сломал запор на двери и проник в жилище, где 72-летняя хозяйка сидела на кровати. Подросток схватил ее рукой за шею и принялся душить. Потерпевшая оказала сопротивление, и когда напавший молодой человек ослабил хватку, стала кричать и звать на помощь. Опасаясь, что крики услышат посторонние, подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако его изобличили по следам обуви и задержали по месту жительства. В ходе допроса подросток дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им нападения.Окончательная квалификация действиям молодого человека будет дана по завершении расследования после сбора всех доказательств, отметили в управлении.Фото: «Номер один»