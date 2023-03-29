Общество 29.03.2023 в 16:10

В Улан-Удэ отпраздновали Навруз на «Улице добрых соседей»

В Бурятии этот праздник проходит «на снегу», когда он еще лежит в тайге, а Байкал покрыт льдом
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В Улан-Удэ отпраздновали Навруз на «Улице добрых соседей»
В Улан-Удэ в нынешнем году стала яркой и насыщенной программа межнационального фестиваля «Nаvruz V Бурятии». В течение недели участники национально-культурных объединений Дома дружбы народов Бурятии и гости приняли участие в праздничной программе «Мелодии Навруза» и в этнотуре «По улице добрых соседей», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Для детей и взрослых были показаны чайные традиции народов Средней Азии и Поволжья, прошли фотосессии в национальных костюмах с головными уборами и музыкальными инструментами, мастер-классы по изготовлению восточных сладостей, народных кукол, сувениров.

Для малышей и семей участников СВО партнеры Дома дружбы из республиканского кукольного театра «Ульгэр» показали русскую сказку о добре и зле «Заветный сундучок», а Центральная городская библиотека имени Исая Калашникова организовала вечер тюркской поэзии «Весну пою тебе, Родина!» и книжную выставку «Навруз – праздник мира и добра» для студентов и активистов национально-культурных центров.

Впервые в республике прошел Конкурс детских рисунков «Рисуем Навруз», в котором приняли участие дошкольники и школьники из Улан-Удэ, северного Баргузина и таежной Тэгды. С вручением победителям сладких призов и мягких игрушек от руководителей татарского, узбекского, киргизского, казахского, азербайджанского, таджикского центра. Навруз прошлого года, прошедший в этнографическом музее народов Забайкалья, запомнился зрителям вкуснейшим пловом, который попробовали более 500 человек. В  этом году волшебные наборы восточных сладостей организаторы подарили детям и мамам защитников родины, участвующих в СВО.

В прошлом году, во время начала специальной военной операции, Ассоциация народов Бурятии приняла важное решение провести праздник весеннего равноденствия под девизом «Nаvruz V Бурятии за Мир, за  Россию, за светлое будущее наших детей и внуков» как символ воинской и трудовой доблести Дальнего Востока - края, где первым встает солнце. Навруз обозначил все чаяния народов республики, которые выступают за сохранение семейных ценностей и многовековых традиций и которые сегодня всем миром куют победу на фронте и в тылу.

На Наврузе-2023 ассоциации выпала честь поприветствовать земляка, командира роты Бахтияра Ш., вернувшегося из зоны СВО. «Россия стала нашим домом, мы защищаем интересы России плечом к плечу со всеми жителями нашей страны», - отметили на встрече с ним представители национально-культурного центра киргизов Бурятии «Ата Журт».

«Наш Навруз проходит ранней весной, когда в тайге еще лежит снег, а Байкал покрыт льдом. Празднику в Бурятии более 10 лет, его любят и ждут многие. В этом году мы вместе пели и читали стихи на восьми языках, вместе погружались в зажигательные танцы Средней Азии. Мужчинам запомнился турнир по нардам на призы азербайджанской автономии, женщинам - древние обряды и выступления народов Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Татарстана. А улица добрых соседей Дома дружбы развернулась на четырех разноплановых площадках Улан-Удэ, объединив всех от мала до велика в один большой круг друзей», - говорит Сажида Баталова, председатель Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».  

Фото: egov-buryatia.ru


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