Общество 31.03.2023 в 06:00

В Улан-Удэ учителя объединились, чтобы наказать образовательный центр

Работающим в нем педагогам месяцами не выплачивают зарплату
A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ учителя объединились, чтобы наказать образовательный центр
Улан-удэнки, работающие в сети образовательных центров, обратились в Следственный комитет с жалобами на невыплату им зарплаты в течение длительного времени. Также горожанки обнародовали эти факты в соцсетях.  

Терпение закончилось

Сотрудники одной из сетей образовательных центров рассказали в соцсетях о недобросовестном отношении к работникам и клиентам образовательного центра.

- В нашем городе есть сеть образовательных центров, которыми владеет семейная пара. Директор нанимает огромное количество сотрудников, набирает сотни учеников, а потом не платит сотрудникам, из-за чего срываются занятия. А когда возмущенные родители пытаются вернуть деньги, то Елена их игнорирует и пропадает с радаров. И, как выяснилось, такая система работы у нее уже больше девяти лет. Сами же работники центра не могут получить свои заработанные деньги за несколько месяцев, а кто-то и за несколько лет, - поведали разгневанные сотрудники образовательного центра.

Сотрудники также отмечают хамскую манеру общения своего директора, которая общается с ними свысока, а на просьбы выплатить наконец-то зарплату отвечает отказом либо обещает расчет в ближайшие дни, но деньги в итоге так и не отдает.

- Одни отговорки, а если же случается «чудо», то зарплата падает в размере 5-7 тысяч, а затем снова молчат месяцами. Притом отношение к преподавателям неуважительное, грубят, угрожают. Из-за этого текучка кадров огромная, но Елену это устраивает, - отмечают преподаватели.

Также женщины сообщают, что при трудоустройстве не заключается договор, «чтобы люди не могли обратиться в трудовую инспекцию».

Новый бизнес на зарплаты

«Номер один» связался с бывшими сотрудниками сети образовательных центров. Истории у них как под копирку: устроились на работу, поработали за «спасибо» (кто-то пару месяцев, а иные и несколько лет) и сейчас пытаются догнать заработанные деньги.

- Я работала на нее два месяца, с конца ноября по январь. За это время мне заплатили только за первые две недели работы. После начались отмазки: невозможны действия по счету, либо отправила деньги, но они еще не дошли, отправлю завтра, послезавтра и т. д.  Должна мне порядка 43 тысяч. У некоторых сумма долга достигает 100 тысяч. После того, как я уволилась, директор просто начала игнорировать, несколько месяцев мне не отвечала и на днях наконец ответила, сказав, что не выплатит зарплату, пока я ей не принесу какие-то планы. С сотрудниками она обращается как со своими рабами и на «ты». Мы собрали группу пострадавших от ее деятельности и написали первые заявления в Следственный комитет, - рассказала нам Олеся Бахмутова, работавшая в образовательном центре.

Другая девушка проработала там полтора месяца: «За декабрь 2022 года оплатили с большим трудом. Со слезами, нервами догнала деньги только в конце января. Январь мне так и не оплатили. До сих пор. Когда спрашивала про свои честно заработанные деньги, директор кормила завтраками, а когда я стала требовать, она начала грубить. При этом человек покупает новый бизнес.

Жертвами предприимчивого директора стали и клиенты образовательного центра.

Татьяна заключила договор на оказание образовательных услуг 28 января.

- Мы заключили договор на репетиторские услуги для занятий в малой группе для учащихся второго класса. Оплатили за месяц занятий 2800 ₽. Они должны были проходить два раза в неделю по одному часу. Сомнения закрались уже при первом посещении - педагог отсутствовал и занятие проводил администратор. При втором занятии также не было заявленного в договоре педагога, но оно состоялось с другим преподавателем. Затем ребенок пропустил по причине болезни два занятия, все справки имеются и были вовремя предоставлены. Последующее занятие нам отменили и сказали, что проведут в следующий раз в двойном объеме (то есть сразу два часа), но когда ребенок пришел в очередной раз, ему сказали, что преподаватель уехал в город и все отменяется. Заранее об этом не предупредили. Больше мы не ходили. 10 февраля 2023 года я написала заявление на возврат денежных средств. Деньги еще не вернули, постоянно обещают, - рассказала «Номер один» улан-удэнка.

Опытная обманщица

Работники образовательных центров рассказывают, что их директор ранее уже имела опыт по бесплатному использованию чужого труда. Бизнесом Елена занялась около 15 лет назад. Тогда у женщины была другая фамилия.

- Примерно в 2008-2011 гг. Елена владела туристическим агентством, также у нее было маркетинговое агентство и образовательный центр. Сотрудников она и тогда обманывала, не платила зарплату. Потом с целью смыть с себя позор вернула девичью фамилию, - рассказывает одна из бывших сотрудниц бизнес-леди.

Сейчас Елена ведет бизнес уже под третьей фамилией. Долги работникам женщину нисколько не смущают, она охотно покупает уже готовые новые бизнесы.

Сотрудники сети образовательных центров на прошлой неделе обратились в Следственный комитет, где рассказали о том, как Елена ведет свой бизнес.

Холод и антисанитария

Помимо того, что директор не выплачивала сотрудникам зарплату, в образовательных центрах были не очень хорошие условия для проведения занятий.

Одна из бывших сотрудниц Елены рассказала нам о некомфортных условиях сразу в трех офисах центра.

- Я работала в пяти офисах, в трех из них условия были просто ужасные. В первом туалет только на улице, нет раковины. Кабинет для занятий представлял собой сквозное помещение, рядом был магазин. Зимой в помещении очень холодно, дети сидели в куртках, сильно мерзли руки. Чашки там стояли грязные, я сама покупала детям одноразовые стаканчики. Освещение в кабинете очень тусклое. В другом офисе кабинет для занятий находится в подвальном помещении, там тоже очень холодно. Один «кабинет» был в коридоре – там проводились уроки, а второе помещение -  размером примерно 7 кв. м без окон. Если отключался обогреватель, который находился на потолке, там невозможно было находиться. В еще один офис очень редко приходила уборщица, приходилось самим прибираться. Там также плохая освещенность. Я говорила все это руководителю, но меры не предпринимались. Очевидно, что Елена экономила.

Об этих фактах девушка сообщила в Роспотребнадзор, ведомство проведет проверку.

«Номер один» связался с директором сети образовательных центров. Елена говорит, что все то, что выложили ее сотрудники в соцсетях и о чем рассказали нам, это клевета. При этом женщина не отрицает накопившейся задолженности перед своими работниками.

- Есть спорный момент по поводу суммы, которую запрашивают сотрудники. Они говорят, что я должна им более миллиона, тогда как в действительности не более 500 тысяч. После того, как мы решим вопрос с зарплатой и пройдут проверки, буду подавать иск о клевете. Никто из них не имеет аргументации и доказательств. Цель – чтобы мы вышли с рынка, закрылись, на контакт работники не идут, - говорит Елена.

Бывшие работники объединились в сообщество и написали заявления в Следственный комитет.

- И. о. руководителя Следственного управления поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку по данному факту, дать принципиальную правовую оценку действиям руководства компании и принять предусмотренные процессуальным законодательством меры по скорейшему восстановлению нарушенных прав граждан. Решение указанных вопросов он взял на личный контроль, - сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

В настоящее время бывших работников Елены вызывают на допросы для дачи показаний.

Имена и фамилии героев публикации изменены

Фото: «Номер один»
Теги
долги по зарплате образование

Все новости

В Улан-Удэ учителя объединились, чтобы наказать образовательный центр
31.03.2023 в 06:00
В Бурятии два человека погибли, один травмирован на пожаре
30.03.2023 в 21:37
«За ночь он потерял тазик крови, а ему дали лишь таблетку»
30.03.2023 в 17:52
В Бурятии готовится к открытию первая школа, построенная на Дальнем Востоке по концессии
30.03.2023 в 17:35
Министр здравоохранения Бурятии вступилась за осужденных медиков
30.03.2023 в 17:10
В Бурятию вернется зима
30.03.2023 в 17:04
Бурятии «влетело» за дольщиков от замгенпрокурора России
30.03.2023 в 16:19
В Улан-Удэ ремонт дорог начнется в апреле
30.03.2023 в 15:37
В районе Бурятии раскрыли жестокое убийство девушки 16-летней давности
30.03.2023 в 15:24
Врачи Бурятии: «Следующим «уголовником» может стать каждый из нас»
30.03.2023 в 14:41
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Бурятии два человека погибли, один травмирован на пожаре
Горел жилой дома в селе Кома Прибайкальского района республики
30.03.2023 в 21:37
«За ночь он потерял тазик крови, а ему дали лишь таблетку»
Стало известно, как в детском доме пытались скрыть гибель 15-летнего мальчика
30.03.2023 в 17:52
В Бурятии готовится к открытию первая школа, построенная на Дальнем Востоке по концессии
Объект государственно-частного партнерства по программе «ПроШкола» оснащен самым современным оборудованием
30.03.2023 в 17:35
Министр здравоохранения Бурятии вступилась за осужденных медиков
Евгения Лудупова опасается, что приговоры приведут к оттоку кадров из здравоохранения
30.03.2023 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru