В Улан-Удэ учителя объединились, чтобы наказать образовательный центр

Улан-удэнки, работающие в сети образовательных центров, обратились в Следственный комитет с жалобами на невыплату им зарплаты в течение длительного времени. Также горожанки обнародовали эти факты в соцсетях.Сотрудники одной из сетей образовательных центров рассказали в соцсетях о недобросовестном отношении к работникам и клиентам образовательного центра.- В нашем городе есть сеть образовательных центров, которыми владеет семейная пара. Директор нанимает огромное количество сотрудников, набирает сотни учеников, а потом не платит сотрудникам, из-за чего срываются занятия. А когда возмущенные родители пытаются вернуть деньги, то Елена их игнорирует и пропадает с радаров. И, как выяснилось, такая система работы у нее уже больше девяти лет. Сами же работники центра не могут получить свои заработанные деньги за несколько месяцев, а кто-то и за несколько лет, - поведали разгневанные сотрудники образовательного центра.Сотрудники также отмечают хамскую манеру общения своего директора, которая общается с ними свысока, а на просьбы выплатить наконец-то зарплату отвечает отказом либо обещает расчет в ближайшие дни, но деньги в итоге так и не отдает.- Одни отговорки, а если же случается «чудо», то зарплата падает в размере 5-7 тысяч, а затем снова молчат месяцами. Притом отношение к преподавателям неуважительное, грубят, угрожают. Из-за этого текучка кадров огромная, но Елену это устраивает, - отмечают преподаватели.Также женщины сообщают, что при трудоустройстве не заключается договор, «чтобы люди не могли обратиться в трудовую инспекцию».«Номер один» связался с бывшими сотрудниками сети образовательных центров. Истории у них как под копирку: устроились на работу, поработали за «спасибо» (кто-то пару месяцев, а иные и несколько лет) и сейчас пытаются догнать заработанные деньги.- Я работала на нее два месяца, с конца ноября по январь. За это время мне заплатили только за первые две недели работы. После начались отмазки: невозможны действия по счету, либо отправила деньги, но они еще не дошли, отправлю завтра, послезавтра и т. д. Должна мне порядка 43 тысяч. У некоторых сумма долга достигает 100 тысяч. После того, как я уволилась, директор просто начала игнорировать, несколько месяцев мне не отвечала и на днях наконец ответила, сказав, что не выплатит зарплату, пока я ей не принесу какие-то планы. С сотрудниками она обращается как со своими рабами и на «ты». Мы собрали группу пострадавших от ее деятельности и написали первые заявления в Следственный комитет, - рассказала нам Олеся Бахмутова, работавшая в образовательном центре.Другая девушка проработала там полтора месяца: «За декабрь 2022 года оплатили с большим трудом. Со слезами, нервами догнала деньги только в конце января. Январь мне так и не оплатили. До сих пор. Когда спрашивала про свои честно заработанные деньги, директор кормила завтраками, а когда я стала требовать, она начала грубить. При этом человек покупает новый бизнес.Жертвами предприимчивого директора стали и клиенты образовательного центра.Татьяна заключила договор на оказание образовательных услуг 28 января.- Мы заключили договор на репетиторские услуги для занятий в малой группе для учащихся второго класса. Оплатили за месяц занятий 2800 ₽. Они должны были проходить два раза в неделю по одному часу. Сомнения закрались уже при первом посещении - педагог отсутствовал и занятие проводил администратор. При втором занятии также не было заявленного в договоре педагога, но оно состоялось с другим преподавателем. Затем ребенок пропустил по причине болезни два занятия, все справки имеются и были вовремя предоставлены. Последующее занятие нам отменили и сказали, что проведут в следующий раз в двойном объеме (то есть сразу два часа), но когда ребенок пришел в очередной раз, ему сказали, что преподаватель уехал в город и все отменяется. Заранее об этом не предупредили. Больше мы не ходили. 10 февраля 2023 года я написала заявление на возврат денежных средств. Деньги еще не вернули, постоянно обещают, - рассказала «Номер один» улан-удэнка.Работники образовательных центров рассказывают, что их директор ранее уже имела опыт по бесплатному использованию чужого труда. Бизнесом Елена занялась около 15 лет назад. Тогда у женщины была другая фамилия.- Примерно в 2008-2011 гг. Елена владела туристическим агентством, также у нее было маркетинговое агентство и образовательный центр. Сотрудников она и тогда обманывала, не платила зарплату. Потом с целью смыть с себя позор вернула девичью фамилию, - рассказывает одна из бывших сотрудниц бизнес-леди.Сейчас Елена ведет бизнес уже под третьей фамилией. Долги работникам женщину нисколько не смущают, она охотно покупает уже готовые новые бизнесы.Сотрудники сети образовательных центров на прошлой неделе обратились в Следственный комитет, где рассказали о том, как Елена ведет свой бизнес.Помимо того, что директор не выплачивала сотрудникам зарплату, в образовательных центрах были не очень хорошие условия для проведения занятий.Одна из бывших сотрудниц Елены рассказала нам о некомфортных условиях сразу в трех офисах центра.- Я работала в пяти офисах, в трех из них условия были просто ужасные. В первом туалет только на улице, нет раковины. Кабинет для занятий представлял собой сквозное помещение, рядом был магазин. Зимой в помещении очень холодно, дети сидели в куртках, сильно мерзли руки. Чашки там стояли грязные, я сама покупала детям одноразовые стаканчики. Освещение в кабинете очень тусклое. В другом офисе кабинет для занятий находится в подвальном помещении, там тоже очень холодно. Один «кабинет» был в коридоре – там проводились уроки, а второе помещение - размером примерно 7 кв. м без окон. Если отключался обогреватель, который находился на потолке, там невозможно было находиться. В еще один офис очень редко приходила уборщица, приходилось самим прибираться. Там также плохая освещенность. Я говорила все это руководителю, но меры не предпринимались. Очевидно, что Елена экономила.Об этих фактах девушка сообщила в Роспотребнадзор, ведомство проведет проверку.«Номер один» связался с директором сети образовательных центров. Елена говорит, что все то, что выложили ее сотрудники в соцсетях и о чем рассказали нам, это клевета. При этом женщина не отрицает накопившейся задолженности перед своими работниками.- Есть спорный момент по поводу суммы, которую запрашивают сотрудники. Они говорят, что я должна им более миллиона, тогда как в действительности не более 500 тысяч. После того, как мы решим вопрос с зарплатой и пройдут проверки, буду подавать иск о клевете. Никто из них не имеет аргументации и доказательств. Цель – чтобы мы вышли с рынка, закрылись, на контакт работники не идут, - говорит Елена.Бывшие работники объединились в сообщество и написали заявления в Следственный комитет.- И. о. руководителя Следственного управления поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку по данному факту, дать принципиальную правовую оценку действиям руководства компании и принять предусмотренные процессуальным законодательством меры по скорейшему восстановлению нарушенных прав граждан. Решение указанных вопросов он взял на личный контроль, - сообщает СУ СК РФ по Бурятии.В настоящее время бывших работников Елены вызывают на допросы для дачи показаний.Имена и фамилии героев публикации измененыФото: «Номер один»