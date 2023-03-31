Общество 31.03.2023 в 10:36

В Северобайкальске начинается строительство новых очистных

Стоимость всех работ превысит 3 млрд руб, реконструкция будет выполнена до конца 2025 года
A- A+
Текст: Номер один
В Северобайкальске начинается строительство новых очистных
В Бурятии на берегу северного Байкала 15 апреля стартует строительство очистных сооружений. Это уже третьи очистные, которые будут построены по поручению президента России Владимира Путина. Проект готов и прошел государственную экспертизу, сообщили в Управлении капитального строительства республики.

Рабочая группа, во главе с зампредом правительства Бурятии Евгением Луковниковым выехала на площадку, где будет вестись строительство будущих очистных и встретились с подрядной организацией, которая возведет новый объект.  Напомним, в феврале администрация Северобайкальска заключила контракт на строительство очистных с единственным поставщиком - «Роскапстрой» (компания системы Министерства строительства России).

Как рассказал Евгений Луковников, по проекту будет произведен демонтаж одного из корпусов старого здания, который находится в резерве и на его месте построят новый блок.

«Мощность будущих очистных- 5 тыс кубометров в сутки. Этого хватит, чтобы обслужить всех жителей Северобайкальска. На объекте планируем установить современное оборудование мембранной очистки. Помимо этого, будет выполнена перекладка всех внутренних инженерных коммуникаций, строительство автоматизированной сливной эстакады и капитальный ремонт корпуса с полной заменой оборудования на современное» ,- отметил Евгений Луковников.

Он также добавил, что старые очистные были построены в 70-х годах прошлого века, технически устарели и не отвечают новым требованиям сохранения озера Байкал.

«В связи с этим, по поручению президента Владимира Путина этот объект был включен в список для реконструкции. Уже сейчас начались подготовительные работы», - сообщил Евгений Луковников.

Стоимость всех работ превысит 3 млрд рублей.

«Управление капитального строительства Бурятии выступит в качестве технического заказчика, мы будем помогать администрации Северобайкальска решать некоторые вопросы, касающиеся строительства очистных сооружений» ,-  добавил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Реконструкция будет выполнена до конца 2025 года. Новый объект сможет обслуживать все население и социальные объекты Северобайкальска.

Фото: УКС Бурятии

Теги
Байкал экология очистные Северобайкальск

Все новости

В Улан-Удэ из зоны СВО вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии
31.03.2023 в 11:45
Мэр Улан-Удэ: «Мы делаем все для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях»
31.03.2023 в 11:36
«Үхибүүд ба одод» гэһэн концерт үнгэрбэ
31.03.2023 в 11:28
Сборная Монголии – вице-чемпион мира по хоккею
31.03.2023 в 11:24
В Улан-Удэ на площади Советов отремонтируют фасады зданий
31.03.2023 в 11:06
В Северобайкальске начинается строительство новых очистных
31.03.2023 в 10:36
В Бурятии задержан поджигатель, по вине которого погибли отец с дочерью
31.03.2023 в 10:17
Причиной пожара с гибелью людей в Бурятии стал поджог
31.03.2023 в 09:53
Транспортные полицейские Бурятии перекрыли канал сбыта «синтетики»
31.03.2023 в 09:39
Министр строительства Бурятии попрощался с работой
31.03.2023 в 09:25
ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ из зоны СВО вернулись бойцы спецподразделений Росгвардии
В ЛНР продолжают выполнять служебно-боевые задачи прибывшие им на смену росгвардейцы из Бурятии

31.03.2023 в 11:45
Мэр Улан-Удэ: «Мы делаем все для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях»
Игорь Шутенков проверил ход капремонта школы №25
31.03.2023 в 11:36
«Үхибүүд ба одод» гэһэн концерт үнгэрбэ
31.03.2023 в 11:28
Сборная Монголии – вице-чемпион мира по хоккею
Спортсмены соседней страны  стали серебряными призерами четвертого дивизиона ЧМ
31.03.2023 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru