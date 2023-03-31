В Северобайкальске начинается строительство новых очистных

В Бурятии на берегу северного Байкала 15 апреля стартует строительство очистных сооружений. Это уже третьи очистные, которые будут построены по поручению президента России Владимира Путина. Проект готов и прошел государственную экспертизу, сообщили в Управлении капитального строительства республики.Рабочая группа, во главе с зампредом правительства Бурятии Евгением Луковниковым выехала на площадку, где будет вестись строительство будущих очистных и встретились с подрядной организацией, которая возведет новый объект. Напомним, в феврале администрация Северобайкальска заключила контракт на строительство очистных с единственным поставщиком - «Роскапстрой» (компания системы Министерства строительства России).Как рассказал Евгений Луковников, по проекту будет произведен демонтаж одного из корпусов старого здания, который находится в резерве и на его месте построят новый блок.«Мощность будущих очистных- 5 тыс кубометров в сутки. Этого хватит, чтобы обслужить всех жителей Северобайкальска. На объекте планируем установить современное оборудование мембранной очистки. Помимо этого, будет выполнена перекладка всех внутренних инженерных коммуникаций, строительство автоматизированной сливной эстакады и капитальный ремонт корпуса с полной заменой оборудования на современное» ,- отметил Евгений Луковников.Он также добавил, что старые очистные были построены в 70-х годах прошлого века, технически устарели и не отвечают новым требованиям сохранения озера Байкал.«В связи с этим, по поручению президента Владимира Путина этот объект был включен в список для реконструкции. Уже сейчас начались подготовительные работы», - сообщил Евгений Луковников.Стоимость всех работ превысит 3 млрд рублей.«Управление капитального строительства Бурятии выступит в качестве технического заказчика, мы будем помогать администрации Северобайкальска решать некоторые вопросы, касающиеся строительства очистных сооружений» ,- добавил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Реконструкция будет выполнена до конца 2025 года. Новый объект сможет обслуживать все население и социальные объекты Северобайкальска.Фото: УКС Бурятии