ВСЖД известила о переменах в расписании некоторых пассажирских поездов

В связи с выполнением плана ремонта и модернизации объектов инфраструктуры на Восточно-Сибирской железной дороге в апреле – июне 2023 года изменится расписание движения некоторых пассажирских поездов.Так, с 17 апреля по 26 июня по причине проведения капитального ремонта на перегоне Ук – Курят ВСЖД изменится расписание поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №348 сообщением Барнаул – Северобайкальск, №70 Москва – Чита, №62 Москва – Владивосток, №8 Новосибирск – Владивосток, №12 Самара – Владивосток, №58 Красноярск – Иркутск, №98 Кисловодск – Тында, №270 Имеретинский курорт – Чита, №69 Чита – Москва и №61 Владивосток – Москва.С 18 апреля по 23 июня в связи с проведением ремонта на перегоне Тыреть – Залари изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования №82 сообщением Москва – Улан-Удэ и №382 Северобайкальск – Иркутск. Время указано местное.Разница с действующим расписанием составит от 2 до 50 минут, сообщили в пресс-службе магистрали.ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.Фото: company.rzd.ru