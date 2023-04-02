Общество 02.04.2023 в 17:14

ВСЖД известила о переменах в расписании некоторых пассажирских поездов

Разница с действующим расписанием составит от 3 до 50 минут, причина - ремонты
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ВСЖД известила о переменах в расписании некоторых пассажирских поездов
В связи с выполнением плана ремонта и модернизации объектов инфраструктуры на Восточно-Сибирской железной дороге в апреле – июне 2023 года изменится расписание движения некоторых пассажирских поездов.

Так, с 17 апреля по 26 июня по причине проведения капитального ремонта на перегоне Ук – Курят ВСЖД изменится расписание поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №348 сообщением Барнаул – Северобайкальск, №70 Москва – Чита, №62 Москва – Владивосток, №8 Новосибирск – Владивосток, №12 Самара – Владивосток, №58 Красноярск – Иркутск, №98 Кисловодск – Тында, №270 Имеретинский курорт – Чита, №69 Чита – Москва и №61 Владивосток – Москва.

С 18 апреля по 23 июня в связи с проведением ремонта на перегоне Тыреть – Залари изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования №82 сообщением Москва – Улан-Удэ и №382 Северобайкальск – Иркутск. Время указано местное.

Разница с действующим расписанием составит от 2 до 50 минут, сообщили в пресс-службе магистрали.

ВСЖД просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Фото: company.rzd.ru

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