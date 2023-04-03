В Улан-Удэ перенарезали микрорайоны приписки ряда школ

С 1 апреля в столице Бурятии началась запись детей в первый класс. В первый же день по 55 школам было принято 295 заявлений в очном порядке и 679 электронных.По ряду школ мэрия города провела корректировку микрорайонов, откуда конкретная школа принимает детей. Среди школ, по которым прошли большие изменения, - СОШ №63. Учебное заведение довольно сильно нагружено, и теперь часть детей пойдет учиться в новую школу №108, построенную в 102-м микрорайоне.Под №108 раньше существовала прогимназия. Но после ввода в строй здания на 450 мест в одну смену там теперь есть все ступени обучения. Кто перейдет на новое место, до конца пока не определено. Но ясно одно - будущие выпускники останутся в школе №63, чтобы избежать перемен в ответственный момент.Школа №17 передала часть своего микрорайона в пользу школ №19 и №18. Скорректированы приписанные улицы по школам №49, 47, 13, 42, 40 и др. С обновленной «нарезкой» улиц можно ознакомиться на сайте мэрии, где опубликован соответствующий документ.Что касается детей из семей участников спецоперации, то они получили право на запись в школу вне зависимости от микрорайона проживания (можно выбрать любую школу Улан-Удэ, кроме трех освобожденных от привязки к конкретному микрорайону - №59, МГЛ и №21).Есть и еще одна новинка - будущие первоклассники получили преимущественное право на зачисление в школу, куда ходят их старшие братья или сестры.Фото: «Номер один»