В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» застали водителя за грязным делом
31 марта во время рейда по частному сектору сотрудникам «Водоканала» попался горожанин на автомобиле. Он сливал содержимое выгребных ям в канализацию всего в паре метров от жилых домов.
По словам специалистов, за последнее время значительно участились случаи выявления незаконных сливов жидких бытовых отходов в систему городской канализации. При том, что нелегальный слив даже 5-6 кубовой цистерны в канализационный коллектор способен нанести большой вред окружающей среде. Это загрязняет почву и грунтовые подземные воды. Однако в ближайшем будущем за такие действия нарушителей ждёт штраф.
«В основном так работают мелкие перевозчики, у которых нет документов на вывоз. Инцидент был зафиксирован в сотых кварталах. Свою вину он отрицать, конечно, не стал. Фото, видеосъемка сам факт слива подтверждает. Из-за слива ассенизационного автомобиля в канализационный колодец, в первую очередь, страдают горожане - неприятный запах от незаконной сливной фактически отравляет им жизнь»,
- говорит специалист управления службы безопасности МУП «Водоканал» Николай Савельев.
До конца года в городе начнут работу ещё три сливных точки приема жидких бытовых отходов. Так, новые специально оборудованные сливные станции заработают в мкрн Энергетик, по ул. Мунгонова и в районе Спиртзаводского тракта.
«С 1 сентября этого года в Улан-Удэ вступит в силу закон, который позволит штрафовать нарушителей, сливающих нечистоты в непредназначенных для этого местах. Уже совсем скоро нарушители будет привлекаться к административной ответственности, нести наказание и даже выплачивать штрафы за слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения в неположенных для этого местах от 3 тысяч до 1 млн. рублей. Для удобства жителей, проживающих в отдалённых неканализированных районах города, было принято решение об оборудовании дополнительных точек приема жидких отходов. Это позволит организовать сбор стоков от жилых домов, расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях города, например, в мкрн Восточный, Забайкальский, Тальцы, а также с п. Эрхирик, Онохой и т.д»,
- рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
Как отмечают в "Водоканале", сегодня в Улан-Удэ организованы пять отведённых мест для приёма жидких бытовых отходов. По словам специалистов, открытие новых сливных станций не увеличит стоимость вывоза нечистот для горожан. Тарифы на прием стоков для частных перевозчиков останутся на прежнем уровне.
Для того, чтобы уменьшить риски нанесения урона окружающей среде, городской «Водоканал» решил объявить о гарантированном вознаграждении улан-удэнцам в размере 3000 рублей за сообщения о незаконных сливах вакуумных машин.
«Сливные станции, которые мы оборудовали, рассчитаны на большую нагрузку и, конечно, расположены для удобства и безопасности горожан в санитарно-охранной зоне, в значительном отдалении от жилых застроек. Цены на приём стоков в централизованную канализацию остаются без изменений и соответствуют установленному РСТ тарифу - 34,13 рублей/м3»,- сообщили специалисты предприятия.
При обнаружении любой горожанин может позвонить по телефону 8-924-017-10-28, либо направить письмо с фото- и видео- подтверждением на электронный адрес: slivjbo@vdk03.ru Анонимность всем обратившимся гарантирована.
Фото: "Водоканал" г. Улан-Удэ