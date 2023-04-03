В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» застали водителя за грязным делом

31 марта во время рейда по частному сектору сотрудникам «Водоканала» попался горожанин на автомобиле. Он сливал содержимое выгребных ям в канализацию всего в паре метров от жилых домов.

«В основном так работают мелкие перевозчики, у которых нет документов на вывоз. Инцидент был зафиксирован в сотых кварталах. Свою вину он отрицать, конечно, не стал. Фото, видеосъемка сам факт слива подтверждает. Из-за слива ассенизационного автомобиля в канализационный колодец, в первую очередь, страдают горожане - неприятный запах от незаконной сливной фактически отравляет им жизнь»,

- говорит специалист управления службы безопасности МУП «Водоканал» Николай Савельев.



«С 1 сентября этого года в Улан-Удэ вступит в силу закон, который позволит штрафовать нарушителей, сливающих нечистоты в непредназначенных для этого местах. Уже совсем скоро нарушители будет привлекаться к административной ответственности, нести наказание и даже выплачивать штрафы за слив сточных вод из нецентрализованных систем водоотведения в неположенных для этого местах от 3 тысяч до 1 млн. рублей. Для удобства жителей, проживающих в отдалённых неканализированных районах города, было принято решение об оборудовании дополнительных точек приема жидких отходов. Это позволит организовать сбор стоков от жилых домов, расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях города, например, в мкрн Восточный, Забайкальский, Тальцы, а также с п. Эрхирик, Онохой и т.д»,

- рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



«Сливные станции, которые мы оборудовали, рассчитаны на большую нагрузку и, конечно, расположены для удобства и безопасности горожан в санитарно-охранной зоне, в значительном отдалении от жилых застроек. Цены на приём стоков в централизованную канализацию остаются без изменений и соответствуют установленному РСТ тарифу - 34,13 рублей/м3», - сообщили специалисты предприятия.

