В Бурятии взята под стражу мошенница из Крыма

Баунтовским районным судом арестована ранее неоднократно судимая 57-летняя жительница Крыма Она обвиняется в «присвоении» и «мошенничестве», сообщили в пресс-службе суда.По версии следствия, в 2020 году женщина, освободившись из мест не столь отдаленных, где отбывала наказание за совершенные кражи и грабеж, прибыла в Багдарин, хотя уже давно переехала из Баунта в Крым.Войдя в доверие к местным предпринимателям, дама набрала у них в долг товаров (одежду, бытовую технику, продукты питания) на сумму более 85 тыс рублей. Кроме того, она попросила у знакомой поносить золотые украшения стоимостью 80 тыс рублей, пообещав вернуть их через несколько дней. Ни денег, ни украшений обманутые земляки от нее не дождались: на телефонные звонки дама не отвечала, и вскоре спешно покинула гостеприимный Баунт.Потерпевшие обратились в полицию, после возбуждения уголовного дела начались поиски мошенницы.Между тем, она уже уехала на другой конец страны и продолжила преступную деятельность в Санкт-Петербурге, итогом которой в августе 2022 года стал приговор суда и исправительная колония в Иркутской области. И вот 31 марта этого женщина освободилась, но тут же была задержана сотрудниками уголовного розыска МВД Бурятии, которые и доставили ее в полицию Баунтовского района.Необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следствие мотивировало тем, что женщина обвиняется в совершении преступлений корыстной направленности, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. По мнению следствия, находясь на свободе, подозреваемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Кроме того, она официально нигде не трудоустроена, жилья и родственников в Баунтовском районе и в Бурятии не имеет, судима за тяжкое преступление.Суд, согласившись с доводами следствия, избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.Фото: «Номер один»