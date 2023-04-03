Общество 03.04.2023 в 17:24

В Бурятии взята под стражу мошенница из Крыма

Некогда она жила на севере Бурятии и подозревается в преступлениях здесь  
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Текст: Номер один
В Бурятии взята под стражу мошенница из Крыма
Баунтовским  районным  судом арестована ранее неоднократно  судимая  57-летняя жительница  Крыма Она обвиняется в «присвоении» и «мошенничестве», сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2020 году женщина, освободившись из мест не столь отдаленных, где  отбывала  наказание за совершенные  кражи и  грабеж, прибыла в  Багдарин, хотя уже давно переехала из Баунта в Крым.

Войдя в  доверие  к  местным   предпринимателям, дама  набрала у них  в  долг  товаров (одежду,  бытовую технику, продукты питания) на сумму более 85 тыс рублей. Кроме  того, она попросила  у  знакомой поносить золотые  украшения стоимостью 80 тыс рублей, пообещав вернуть их через несколько дней.  Ни  денег, ни украшений  обманутые  земляки от нее  не  дождались:  на телефонные  звонки дама не  отвечала, и  вскоре спешно покинула гостеприимный Баунт.

Потерпевшие  обратились  в полицию, после возбуждения уголовного дела начались поиски мошенницы.

Между  тем,  она уже уехала  на  другой конец страны и продолжила преступную деятельность в Санкт-Петербурге, итогом которой в августе 2022 года стал приговор суда и   исправительная колония в Иркутской  области. И вот 31 марта этого женщина освободилась, но  тут  же  была задержана сотрудниками  уголовного розыска МВД Бурятии, которые и доставили ее в  полицию Баунтовского района.  

Необходимость избрания  меры  пресечения   в виде  заключения под  стражу  следствие    мотивировало  тем, что женщина обвиняется  в  совершении   преступлений   корыстной  направленности, за которые  предусмотрено наказание   в виде  лишения  свободы на срок   свыше  трех  лет. По мнению  следствия, находясь на свободе, подозреваемая  может скрыться  от  органов   предварительного следствия  и  суда. Кроме  того, она официально  нигде не трудоустроена, жилья и родственников в Баунтовском районе и в Бурятии не имеет, судима  за  тяжкое  преступление.  

Суд, согласившись с доводами  следствия, избрал  подозреваемой  меру пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия, ближайшие  два месяца  она проведет в СИЗО.

Фото: «Номер один»
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преступность мошенница задержание

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