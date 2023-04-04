В Бурятии ребенок умер от менингококковой инфекции

В Бурятии врачи-инфекционисты бьют тревогу. За последнюю неделю в республике выявлено два случая менингококковой инфекции, один из которых закончился смертью ребенка.Как сообщили в инфекционной больнице Улан-Удэ, источник этой опасной болезни – это всегда человек, больной любыми формами заболевания или здоровый носитель. При этом здоровый носитель очень опасен как источник болезни, особенно для членов семьи и маленьких детей.Менингококки «живут» на слизистой оболочке в носовой, ротовой полости и попадают во внешнюю среду при кашле, разговоре, чихании. Чаще всего болеют дети – они составляют 80% от всех заболевших. Наиболее подвержены болезни дети до 4 лет, а умирают чаще всего дети до 2 лет.«Вопреки распространенному мнению, что тяжело и часто болеют ослабленные дети, при менингококковой инфекции все по-другому. Эта «болезнь» любит здоровых и крепких малышей, которые болеют редко, кушают хорошо, растут и развиваются без нарушений и даже с опережающими темпами», рассказали в больнице.Временем особой активности менингококка считается промежуток с января по май.Чаще всего менингококковая инфекция начинается с назофарингита (насморк, боли в горле, повышение температуры). Назофарингит развивается в течение 1–3 дней и характеризуется подъемом температуры до 38 градусов, ярким покраснением и зернистостью задней стенки глотки, которая покрывается слизисто-гнойным отделяемым. Также отмечается покраснение миндалин, кашель, насморк со слизистым отделяемым. Заболевание может длиться 3–5 дней и закончиться выздоровлением, но у 10-15% заболевших оно переходит в генерализованную форму.В этом случае появляется повторный внезапный подъем температуры до 39-40 градусов, озноб, головная боль. Генерализованная менингококковая инфекция может протекать в виде сепсиса (менингококцемия) и в виде менингита, также могут быть смешанные варианты (сепсис+менингит). Самое страшное осложнение – это менингококцемия. Ее характерным признаком является появление звездчатой геморрагической сыпи (мелкие точечные кровоизлияния на коже, которые напоминают звездное небо). В этих случаях счет идет на минуты, необходима госпитализация в реанимацию для скорейшего введения необходимых препаратов. Любое промедление может привести к развитию шока и смерти.Еще одной тяжелой формой менингококковой инфекции является менингит, который после вроде бы заканчивающегося назофарингита, начинается с нового подъема температуры тела до высоких цифр, резкой мучительной головной боли, рвоты, не связанной с приемом пищи, у маленьких детей часто наблюдаются судороги и нарушение сознания.Врачи предупреждают, что при появлении симптомов инфекции необходимо сразу звонить в «скорую помощь».- резкий подъем температуры до 39- 41 градусов;- рвота;- сыпь в виде маленьких бледно-розовых пятен плотных на ощупь и геморрагических звездочек неправильной формы разной величины, не исчезающих при надавливании;- повторные срыгивания, монотонный плач, выбухание родничка (у детей до 1 года);- особо выраженная чувствительность к любым звукам, шумам, разговорам;- светобоязнь;- головные боли;- периодичные судороги;- напряжение затылочных мышц, невозможность наклонов головы;-беспокойство, которое сменяется вялостью;- частое дыхание и учащенное сердцебиение;- характерная поза: ноги приведены к животу, а голова закинута назад«Помните, что затягивание с обращением к врачу может закончится печально, а вакцинация предотвратит это опаснейшее заболевание», - предупреждают медики.Фото: «Номер один»