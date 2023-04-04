Общество 04.04.2023 в 12:30

В Бурятии ребенок умер от менингококковой инфекции

Врачи советуют при первых симптомах болезни сразу вызывать скорую
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ребенок умер от менингококковой инфекции
В Бурятии врачи-инфекционисты бьют тревогу. За последнюю неделю в республике выявлено два случая менингококковой инфекции, один из которых закончился смертью ребенка.

Как сообщили в инфекционной больнице Улан-Удэ, источник этой опасной болезни – это всегда человек, больной любыми формами заболевания или здоровый носитель. При этом здоровый носитель очень опасен как источник болезни, особенно для членов семьи и маленьких детей.

Менингококки «живут» на слизистой оболочке в носовой, ротовой полости и попадают во внешнюю среду при кашле, разговоре, чихании. Чаще всего болеют дети – они составляют 80% от всех заболевших. Наиболее подвержены болезни дети до 4 лет, а умирают чаще всего дети до 2 лет.

«Вопреки распространенному мнению, что тяжело и часто болеют ослабленные дети, при менингококковой инфекции все по-другому. Эта «болезнь» любит здоровых и крепких малышей, которые болеют редко, кушают хорошо, растут и развиваются без нарушений и даже с опережающими темпами», рассказали в больнице.

Временем особой активности менингококка считается промежуток с января по май.

Чаще всего менингококковая инфекция начинается с назофарингита (насморк, боли в горле, повышение температуры). Назофарингит развивается в течение 1–3 дней и характеризуется подъемом температуры до 38 градусов, ярким покраснением и зернистостью задней стенки глотки, которая покрывается слизисто-гнойным отделяемым. Также отмечается покраснение миндалин, кашель, насморк со слизистым отделяемым. Заболевание может длиться 3–5 дней и закончиться выздоровлением, но у 10-15% заболевших оно переходит  в генерализованную форму.

В этом случае появляется повторный внезапный подъем температуры до 39-40 градусов, озноб, головная боль. Генерализованная менингококковая инфекция может протекать в виде сепсиса (менингококцемия) и в виде менингита, также могут быть смешанные варианты (сепсис+менингит). Самое страшное осложнение – это менингококцемия. Ее характерным признаком является появление звездчатой геморрагической сыпи (мелкие точечные кровоизлияния на коже, которые напоминают звездное небо). В этих случаях счет идет на минуты, необходима госпитализация в реанимацию для скорейшего введения необходимых препаратов. Любое промедление может привести к развитию шока и смерти.

Еще одной тяжелой формой менингококковой инфекции является менингит, который после вроде бы заканчивающегося назофарингита, начинается с нового подъема температуры тела до высоких цифр, резкой мучительной головной боли, рвоты, не связанной с приемом пищи, у маленьких детей часто наблюдаются судороги и нарушение сознания.  

Врачи предупреждают, что при появлении симптомов инфекции необходимо сразу звонить в «скорую помощь».

К основным симптомам заболевания относятся:

- резкий подъем температуры до 39- 41 градусов;

- рвота;

- сыпь в виде маленьких бледно-розовых пятен плотных на ощупь и геморрагических звездочек неправильной формы разной величины, не исчезающих при надавливании;

- повторные срыгивания, монотонный плач, выбухание родничка (у детей до 1 года);

- особо выраженная чувствительность к любым звукам, шумам, разговорам;

- светобоязнь;

- головные боли;

- периодичные судороги;

- напряжение затылочных мышц, невозможность наклонов головы;

-беспокойство, которое сменяется вялостью;

- частое дыхание и учащенное сердцебиение;

- характерная поза: ноги приведены к животу, а голова закинута назад

«Помните, что затягивание с обращением к врачу может закончится печально, а вакцинация предотвратит это опаснейшее  заболевание», - предупреждают медики.

Фото: «Номер один»
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инфекции

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