В Улан-Удэ идут бои в городских условиях

В Улан-Удэ на полигоне Дивизионный общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, военнослужащие танкового соединения отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях, сообщили в пресс-службе ВВО.Для выполнения задач военнослужащие при помощи современных топографических средств изучают местность условного населенного пункта, отмечают ее особенности и выделяют ориентиры. После подготовительных мероприятий военнослужащие проводят разведку и вносят коррективы в ранее полученную информацию.После получения данных о характере обороны условного противника, наиболее удобных подходов к его позициям, наличии инженерных заграждений и укреплений, военнослужащие вступают в бой с условным противником.Во время тренировки особое внимание уделяется элементам передвижения подразделений в условиях городской застройки и безопасному преодолению открытых участков местности с использованием техники и дымовых средств маскировки.Для создания условий, наиболее приближенных к реальным, на территории полигона сооружены строения, имитирующие городскую застройку.Фото: function.mil.ru