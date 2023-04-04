Общество 04.04.2023 в 12:40

В Улан-Удэ идут бои в городских условиях

Военнослужащие ВВО отрабатывают тактику боевых действий в городе на полигоне Дивизионный
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В Улан-Удэ идут бои в городских условиях
В Улан-Удэ на полигоне Дивизионный общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, военнослужащие танкового соединения отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях, сообщили в пресс-службе ВВО.

Для выполнения задач военнослужащие при помощи современных топографических средств изучают местность условного населенного пункта, отмечают ее особенности и выделяют ориентиры. После подготовительных мероприятий военнослужащие проводят разведку и вносят коррективы в ранее полученную информацию.

После получения данных о характере обороны условного противника, наиболее удобных подходов к его позициям, наличии инженерных заграждений и укреплений, военнослужащие вступают в бой с условным противником.

Во время тренировки особое внимание уделяется элементам передвижения подразделений в условиях городской застройки и безопасному преодолению открытых участков местности с использованием техники и дымовых средств маскировки.

Для создания условий, наиболее приближенных к реальным, на территории полигона сооружены строения, имитирующие городскую застройку.

Фото: function.mil.ru
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