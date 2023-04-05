Общество 05.04.2023 в 09:51

В Бурятии омбудсмен разбирается с недоплатами участникам СВО

В одном из случаев мобилизованного сержанта, зачислили в часть рядовым
  
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Текст: Номер один
В Бурятии омбудсмен разбирается с недоплатами участникам СВО
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой продолжают поступать обращения от членов семей военнослужащих по вопросам выплат денежного довольствия не в полном объеме, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Так, в январе 2023 года поступило обращение от сестры военнослужащего, призванного на военную службу в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Сестра жалуется, что за все время службы ее брат не получал положенного денежного довольствия.

Омбудсмен инициировала проверку военной прокуратуры Кяхтинского гарнизона. В итоге выявлено, что военнослужащий зачислен в списки личного состава части в воинском звании «рядовой», а не «сержант», как должно быть, исходя из фактического воинского звания.

На этот приказ командира войсковой части принесен протест военного прокурора, а также в целях устранения выявленных нарушений закона командиру войсковой части внесено представление.

По всем поступившим аналогичным обращениям Юлия Жамбалова инициировала проверки военными прокуратурами соответствующих гарнизонов. Внесены представления командирам войсковых частей, результаты рассмотрения остаются на контроле.

Фото: «Номер один»
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