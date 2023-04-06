Глава Бурятии проинспектировал модернизацию электросетей в улан-удэнских ДНТ

5 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал результат капитального ремонта электросетей в СНТ «Профсоюзник».- Сейчас мы посмотрели один из результатов проделанной работы. Россети Сибирь уже отремонтировало 8 ДНТ, СНТ. И мы продолжим эту работу в Улан-Удэ, в Иволгинском и Заиграевском районах. Будем дальше двигаться, - отметил Алексей Цыденов.На первом этапе работы объекты электросетевого хозяйства 13-ти СНТ/ДНТ города передали в собственность «Бурятэнерго». Два товарищества - СНТ «Зенит» Советского района и ДНТ «Удинский» Железнодорожного района - заключили договоры о безвозмездной передаче имущества из собственности СНТ/ДНТ в собственность города Улан-Удэ.В 2022 году «Бурятэнерго» капитально отремонтировали объекты электросетевого хозяйства 8 из 13 СНТ/ДНТ, принятых на баланс организации. В их числе «20 лет Победы», «Профсоюзник», «Урожай», «Удачное», «Пионер- 2», «Градостроитель», «Пионер-1», «Металлист».– Со своей стороны могу отметить, что Алексей Самбуевич с присущей ему дальновидностью отреагировал на проблемные вопросы и принял решение о выделении средств на ремонт сетей ДНТ. Это уникальный проект и, безусловно, он может стать примером для других регионов, – отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.Но остается актуальным вопрос качества электроснабжения в ДНТ, где население потребляют больше мощности, чем рассчитано оборудование.– Одна из проблем, которая начинает назревать сейчас в том числе и в Бурятии, заключается в том, что многие начинают самостоятельно переходить на электроотопление, не уведомив РЭС. Проблема в том, что все оборудование рассчитано на ту мощность, которая была изначально запроектирована. Если нагрузки возрастают оборудование перегружается, что приводит к отключениям. Поэтому нужно обязательно «показывать» свое потребление, чтобы энергетики могли планировать модернизацию. В этом мы очень рассчитываем на программу «Чистый возду», которая дает ряд плюсов. Во-первых, экологический эффект, во-вторых, модернизацию электросетевой инфраструктуры и повышение надежности, и в третьих, сдерживание темпа роста тарифа за счет увеличения потребления, - рассказал Павел Акилин.Алексей Цыденов подчеркнул, что вопрос качества электроснабжения в ДНТ и СНТ зависит от действий со стороны самих жителей.- Здесь в первую очередь ответственность лежит на самих участниках, так как это частная территория. Мы сюда заходить с бюджетными деньгами не можем. Тем более, здесь сети, как правило, принадлежат каким-то мелким организациям, которые сами ДНТ, СНТ в свое время учредили, либо вообще бесхозные, брошенные. Эти сети сначала нужно куда-то передавать, чтобы у сетей появился хозяин. И здесь нужна позиция самих участников ДНТ и СНТ, когда они принимают решение, чтобы эти сети передать. Мы за то, чтобы они передавались Бурятэнерго, Россети Сибирь. И они уже, как ответственные компании, эксплуатировали, ремонтировали, не допускали аварийных ситуаций и так далее. Когда сети уже передаются, у нас есть возможность со стороны республики профинансировать. Поэтому здесь требуется движение с двух сторон. Мы со своей стороны движение начали, - пояснил Алексей Цыденов.Напомним, в 2022 году по поручению главы Бурятии началась работа по решению проблем пригородных ДНТ и СНТ. В частности, городу Улан-Удэ выделили субсидию в размере 56,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию электросетей. На сегодня уже реконструировали электрические сети в 10 ДНТ и СНТ города Улан-Удэ, где проживают более 10 тысяч горожан. Это первые итоги реализации программы по решению проблем в пригородных дачных и садоводческих некоммерческих товариществах.Фото: пресс-служба правительства Бурятии