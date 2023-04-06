Улан-удэнские парки обработают от клещей

В парках имени Д.Ж. Жанаева, «Юбилейный», С.Н. Орешкова, Горсаду, «Кристальный», «Молодежный», а также в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» с 17 по 20 апреля пройдет акарицидная обработка территорий.

17 апреля обработка пройдет в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» и парке «Юбилейный», 18 апреля - в Городском саду и парке им. С.Н. Орешкова, 19 апреля - в парке им. Д.Ж. Жанаева, 20 апреля – в парках «Молодежный» и «Кристальный».

В эти даты парки будут закрыты для посещения. Администрация Улан-Удэ приносит извинения за предоставленные неудобства. В остальные дни парки работают без выходных и перерывов с 6:00 до 24:00





Фото: Номер один