Общество 07.04.2023 в 16:22

В Улан-Удэ в микрорайоне за сутки отловили 10 собак

Мобильные группы проверили 133 частных дома
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в микрорайоне за сутки отловили 10 собак

В Советском районе города, в поселке Исток мобильные группы обследовали 133 домовладения. Сотрудники напомнили горожанам о правилах содержания питомцев. Увы, на 3 жителей составили протоколы за выявленные нарушения.

Служба отлова ООО «ЦАСС» отловила 10 безнадзорных животных, сообщили в Комитете городского хозяйства. Кроме того, сотрудники КГХ объяснили детям из школы №54 и воспитанникам детского сада «Колобок» о том, как вести себя при встрече с безнадзорными животными, об опасностях заболевания бешенством и т.д.

Улан-удэнцев призывают ответственно относиться к своим собакам. Отметим, штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.

Фото: КГХ г. Улан-Удэ

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