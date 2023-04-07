В Улан-Удэ в микрорайоне за сутки отловили 10 собак

В Советском районе города, в поселке Исток мобильные группы обследовали 133 домовладения. Сотрудники напомнили горожанам о правилах содержания питомцев. Увы, на 3 жителей составили протоколы за выявленные нарушения.

Служба отлова ООО «ЦАСС» отловила 10 безнадзорных животных, сообщили в Комитете городского хозяйства. Кроме того, сотрудники КГХ объяснили детям из школы №54 и воспитанникам детского сада «Колобок» о том, как вести себя при встрече с безнадзорными животными, об опасностях заболевания бешенством и т.д.

Улан-удэнцев призывают ответственно относиться к своим собакам. Отметим, штрафы за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.