Жители Бурятии наблюдали странную вспышку в небе

6 апреля около 11 ночи в Северобайкальске наблюдали вспышку в небе. Видео опубликовали в местной группе «Северобайкальск-инфо 24/7».

«Насколько возможно судить, исходя из недостаточного качества видео, можно сказать, что что-то сгорело в атмосфере. Похоже на болид, либо же метеорит, судя по скорости движения и по яркости вспышки. Опять же яркость может быть обманчива, из-за характеристик камеры. Вчера было полнолуние и только один запуск спутника Intelsat (SpaceX) с контролируемым спуском. Это точно не космический мусор или ступени ракеты. Было бы здорово, если бы видео было хотя бы с двух или трёх разных камер, тогда можно было бы сказать поточнее» ,

- отметила заведующая Астрономической обсерваторией БГУ Лилия Миронова

Астрономы из Иркутска обратились к местным жителям с просьбой поделиться кадрами.







«Благодаря вам мы получили очень качественное и информативное видео редкого природного явления. Но необходимо еще - снятые с разных ракурсов. На 90% это вход в земную атмосферу очень яркого метеорного тела. Такое явление называется метеор или болид. Сейчас наша задача - собрать как можно с большей территории видео, чтобы оформить это явление в Международной метеорной организации и тогда будет надежда определить природу этого явления. Большая просьба, если у вас есть еще видео с разных ракурсов, поделитесь пожалуйста с нами»,

- обращается директор Иркутского планетария Павел Никифоров.



Фото: скриншот из видео