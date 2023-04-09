Общество 09.04.2023 в 12:12

В Улан-Удэ перекрыли движение на улице Шаляпина

Из-за аварии на канализационном коллекторе в городе ограничили движение транспорта
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ перекрыли движение на улице Шаляпина
Сегодня, в связи с устранением крупного засора на канализационном коллекторе диаметром 900 мм, временно перекрыто движение автотранспорта по улице Шаляпина. Также остановка и проезд маршрутных автобусов № 33, № 33а и № 46 ограничены. Для объезда засора, жители могут воспользоваться переулком улицы Трактовая 1п/1- улицы Шаляпина, 39/3.

Важно отметить, что все ремонтные работы проводятся без отключения холодного водоснабжения. На месте работает пять единиц спецтехники и одна ремонтная бригада. Ориентировочно, ремонтные работы будут завершены к 20.00 часам.

МУП "Водоканал" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.

Фото: администрация Улан-Удэ

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