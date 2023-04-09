В Улан-Удэ перекрыли движение на улице Шаляпина

Сегодня, в связи с устранением крупного засора на канализационном коллекторе диаметром 900 мм, временно перекрыто движение автотранспорта по улице Шаляпина. Также остановка и проезд маршрутных автобусов № 33, № 33а и № 46 ограничены. Для объезда засора, жители могут воспользоваться переулком улицы Трактовая 1п/1- улицы Шаляпина, 39/3.Важно отметить, что все ремонтные работы проводятся без отключения холодного водоснабжения. На месте работает пять единиц спецтехники и одна ремонтная бригада. Ориентировочно, ремонтные работы будут завершены к 20.00 часам.МУП "Водоканал" приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.Фото: администрация Улан-Удэ