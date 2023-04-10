Гражданин КНР вез родину раритеты времен СССР

Раритетные пленочные фотоаппараты «Киев», «ФЭД-2», а так же портативный граммофон «Дружба», сделанные в СССР, обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе.Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни, раритеты обнаружены при таможенном контроле в сумке у гражданина КНР. Портативный граммофон в чемодане с пластинкой и паспортом, предположительно изготовлен в 1950-е годы. Вес граммофона 6,3 кг.При въезде иностранец не внес товары в пассажирскую таможенную декларацию и на вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.Таможенники предполагают, что обнаруженные у гражданина Китая товары могут являться культурной или исторической ценностью. При вывозе таких товаров физическими лицами необходимо представление заключения Минкультуры России.Фотоаппараты и граммофон направлены на экспертизу, проводится расследование.Фото: dvtu.customs.gov.ru