Общество 10.04.2023 в 11:50

Гражданин КНР вез родину раритеты времен СССР

Среди них: пленочные фотоаппараты и даже портативный граммофон «Дружба»
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Текст: Номер один
Гражданин КНР вез родину раритеты времен СССР
Раритетные пленочные фотоаппараты «Киев», «ФЭД-2», а так же портативный граммофон «Дружба», сделанные в СССР, обнаружили читинские таможенники у гражданина КНР, который выезжал в Китай через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни, раритеты  обнаружены при таможенном контроле в сумке у гражданина КНР. Портативный граммофон в чемодане с пластинкой и паспортом, предположительно изготовлен  в 1950-е годы. Вес граммофона 6,3 кг.

При въезде иностранец не внес товары в  пассажирскую таможенную декларацию и на вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно.

Таможенники предполагают, что обнаруженные у гражданина Китая товары могут являться культурной или исторической ценностью. При вывозе таких товаров физическими лицами необходимо представление заключения Минкультуры России.

Фотоаппараты и граммофон направлены на экспертизу, проводится расследование.

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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