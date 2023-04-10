Общество 10.04.2023 в 14:03

В Бурятии 11 человек вступили в проект «Брат отца», еще 18 подали заявки

Проект направлен на поддержку семей погибших на СВО военных
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 11 человек вступили в проект «Брат отца», еще 18 подали заявки
Жители Бурятии продолжают подавать заявки в отделы социальной защиты для участия в проекте «Брат отца». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в этот проект уже вступили 11 человек, еще 18 заявок находятся в работе. По ним специалисты занимаются подбором семей военнослужащих, которым требуется помощь или патронатное сопровождение.

Напомним, идея проекта «Брат отца» заключается в оказании помощи детям и семьям погибших военнослужащих и участников спецоперации. Проект был запущен в республике 6 марта по инициативе главы Бурятии. Алексей Цыденов тогда отметил важность поддержки семей военнослужащих.

- Поддержка нужна не одноразовая, а постоянная, по жизни. Надо, чтоб рядом были близкие люди, к которым семья погибшего воина может обратиться за помощью, вместе провести праздники, быть более уверенным в своем будущем и в будущем своих детей. Поэтому такой проект – Брат Отца. Неравнодушные люди, в первую очередь мужчины, могут взять под постоянную опеку такую семью. Встать рядом. Стать родным дядей для детей, - рассказал тогда глава Бурятии.

В проекте уже принимают участие глава Бурятии Алексей Цыденов, зампреды правительства Петр Мордовской и Евгения Лудупова, министр социальной защиты населения Татьяна Быкова, депутат Хурала Иннокентий Вахрамеев, глава Северобайкальского района Игорь Пухарев, глава Тарбагатайского района Владимир Смолин, руководитель БРО ВСКС Солбон Санжиев, председатель Харлунского землячества Александр Жигмитцыренов, инструктор по спорту Гурульбинской администрации Сергей Манзаев и другие.

Жителям республики, желающим принять участие в проекте, необходимо обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства (касается районов), а жителям Улан-Удэ - в министерство соцзащиты по номеру: 8 (3012) 44-93-55.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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