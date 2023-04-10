В Бурятии педагоги и общественники предупредили студентов о вовлечении в наркобизнес через Интернет

«Интернет плотно вошел в нашу жизнь, помимо полезного и образовательного контента, там появляется и много опасного контента, причем не любой взрослый может ему противостоять, что же говорить о детях»,

- отметила депутат.



«Иногда молодые люди из любопытства или интереса, “по приколу”, “на спор” и так далее внедряются в экстремистскую деятельность, но все это приводит к загубленной карьере и неспособности вообще себя реализовать. Есть масса иных способов для самореализации, например участие в проектах общественных организаций, где в рамках закона можно решить многие проблемы в том числе на государственном уровне. Это нужно разъяснять как школьникам, так и студентам и даже старшему поколению, поэтому мы всегда готовы на такие встречи»,

- пояснил Максим Киреенко.



7 апреля Общественная палата Бурятии вместе с Бурятским государственным университетом организовали научно-практическую конференцию. На событии с обучающимися обсудили вопросы информационной безопасности в молодежной среде. В мероприятии участвовали председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов, представители минспорта и молодежной политики республики, а также силовики.Событие открыла через видеосвязь депутат Государственной Думы Яна Лантратова. Тематика конференции ей близка, поскольку Яна Валерьевна - инициатор всероссийского проекта «Дети в интернете». Он направлен на обеспечение безопасности детей в сети.Член Общественной палаты Максим Киреенко рассказал о последствиях участия в экстремистских и террористических организациях. Киреенко объяснил, какие последствия ожидают не только участника, но и его друзей и родных. Так, по его словам, даже при смене места жительства контроль со стороны правоохранительных органов останется навсегда.В свою очередь, общественник Денис Леонов рассказал об информационной войне на тему СВО. Общественник обозначил необходимость организации в России группы профессионалов для разоблачений и противостояния в информационном натиске. Леонов также обозначил, какие фейки вбрасывают в инфополе и на каких слабостях общества держится эта информационная атака.Важную тему на конференции подняла Наталья Безъязыкова, замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков. Она рассказала о вовлечении детей и подростков в наркоманию. О том, что за заманчивым предложением легкого заработка стоит реальный срок вплоть до пожизненного заключения. Так же сотрудник привела примеры, на какие уловки идут наркосбытчики, чтобы вовлечь в свою сеть как можно больше участников. Дело в том, что обычные закладчики чаще всего страдают от такого “сотрудничества”, они легко выявляются и несут полное наказание.По итогам события органы внутренних дел приняли решение о совместной работе со студентами в борьбе против наркотиков.В завершении встречи, по инициативе студенчества БГУ и патриотического клуба «Я горжусь!», заместителю председателя Общественной палаты Бурятии Денису Леонову передали государственный флаг Республики Бурятия, подписанный от имени студентов университета для земляков, выполняющих боевые задачи на СВО. Дело в том, что Денис Геннадьевич как раз отправляется в зону СВО и студенты не могли упустить такую возможность.