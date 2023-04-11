U-2: и У-УАЗ тоже в полуфинале «Кибердрома»

Три команды холдинга «Вертолеты России» (госкорпорация Ростех) вышли в полуфинал V Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Следующий тур соревнований состоится в середине мая, в нем примут участие представители Улан-Удэнского авиационного завода, Казанского вертолетного завода и «Роствертола», сообщила пресс-служба «Вертолетов России».В этапе «Зарница» четвертьфинала конкурса участвовало 56 команд из 40 российских регионов. Конкурсанты соревновались в дистанционном управлении беспилотниками и наземными робототехническими средствами. При этом одна из команд выполняла задачи по перевозке грузов, а другая старалась ей помешать. Соревнования проходили дистанционно: из своих регионов экипажи управляли техникой, находящейся в Санкт-Петербурге.По итогам состязаний в полуфинал соревнований «Кибердром» вышли три команды холдинга «Вертолеты России»: «U-2» Улан-Удэнского авиационного завода (Бурятия), «Дуслар» Казанского вертолетного завода (Татарстан) и команда «Роствертола» (Ростовская область) под названием «Империя неба».«Предприятия холдинга «Вертолеты России» уже третий год участвуют в конкурсе «Кибердром», демонстрируя высокие результаты. Например, команды Казанского вертолетного завода два года подряд завоевывали «серебро» в финале состязаний. Навыки, которые получают участники конкурса во время подготовки и самих соревнований, уникальны и востребованы. Выполняя сложные конкурсные задания, они расширяют свои компетенции и приобретают опыт, применимый в профессиональной деятельности. Конкурсанты учатся не только быстро реагировать и принимать взвешенные решения в стрессовых условиях, но и работать в команде на общий результат», – отметил директор по персоналу и организационному развитию холдинга «Вертолеты России» Александр Некрасов.Полуфинал состоится в середине мая. Участникам нужно будет написать программу для полета дрона и загрузить ее в устройство для выполнения задания. Перед этим конкурсным этапом, с 10 по 28 апреля, команды ждет обучение пилотированию дронов в автономном режиме.V Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром» проходит с декабря 2022 года по октябрь 2023 года. Соревнования проводятся по инициативе минпромторга России для создания системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности, а также вовлечения молодежи в научно-техническое творчество и реализации инновационных проектов в области высоких технологий.Фото: Ростех/Антон Тушин