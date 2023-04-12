Общество 12.04.2023 в 15:48

Космос помогает Байкалу

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» активно используют снимки из космоса в своей работе
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Текст: Номер один
Космос помогает Байкалу
Сотрудники «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского нацпарка, не только любуются природой Байкала, запечатлённой на спутниковых снимках, но и активно используют их в своей работе, сообщает пресс-служба ООПТ.

Спутники помогают увидеть, когда сошла лавина в горах или где произошёл пожар полвека назад. В этом очень помогают спутники семейства Landsat, которые начали снимать Землю в 1970-е годы. Когда-то это были военные секретные спутники, теперь же они помогают учёным по всему миру изучать изменения экосистем, рельефа, хозяйственной деятельности человека.

В Прибайкалье леса часто страдают от лесных пожаров. Спутники помогают оперативно обнаружить пожар и немедленно приступить к его тушению. Но, используя архив спутниковых снимков, можно ещё и определить, где и когда происходили пожары в последние полвека, и даже насколько сильными они были. Для этого учёные сравнивают снимки до и после пожара, определяя специальные индексы, отражающие содержание влаги в листве деревьев. Там, где деревья полностью сгорели или усохли, значения индекса становятся значительно ниже. Там же, где только некоторые деревья обожгло огнём, значения индекса меняются не так сильно.



Спутниковые снимки используются и для того, чтобы узнать что-то о труднодоступных территориях. Например, они помогают определить, когда в горах тает снег, или когда альпийские луга – место обитания черношапочных сурков – начинают зеленеть. Это важно для изучения поведения и численности животных и птиц. Без спутниковых снимков эту информацию получить было бы невозможно – не разместишь же в каждой горной долине гнома-фенолога. И, конечно, нельзя забывать, что именно спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС позволяют учёным и инспекторам никогда не теряться в заповедной тайге.

  «Посмотрите на этот снимок Забайкальского национального парка, сделанный спутником Sentinel-2A 30 марта:



Несложно увидеть на нём заснеженные горные вершины, тёмно-зелёные хвойные леса и голубой байкальский лёд, с которого ветром сдуло снег. Но пытливый взгляд заметит и небольшие детали, указывающие, что в этом ландшафте происходят постоянные изменения. Белыми пятнами среди лесов выделяются гари, на которых ещё не успел вырасти лес. У села Баргузин лес пестрит просеками – следами вырубок, которые проводились здесь до устройства национального парка.

Но живее всего сейчас, конечно, байкальский лёд. Каждый день он немного другой: снег то наметёт, то сметёт, он то начнёт таять, то снова замёрзнет… Увы, не услышать на картинке весенний гул и грохот льда... Зато можно увидеть становую трещину с белой линией торосов, окружённой полосками ярко-голубого молодого льда. Каждую ночь лёд сжимается от холода, трескается, открываются воды Байкала, намерзает молодой лёд. И каждый день лёд расширяется, громоздя новые торосы и закрывая трещину – до следующей ночи», - пишет автор публикации Олег Железный, старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья».

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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наука космос Байкал

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