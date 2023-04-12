Общество 12.04.2023 в 16:34

В ДФО обсудили борьбу с кибермошенничеством

В Бурятии число преступлений в этой сфере остается значительным
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Текст: Константин Воронов
В ДФО обсудили борьбу с кибермошенничеством
Сбербанк в Хабаровске при поддержке Генеральной прокуратуры РФ и правительства Хабаровского края провел форум «Профилактика и противодействие кибермошенничеству». Борьба с мошенничеством и социальной инженерией стала главной темой форума.

В мероприятии приняли участие губернаторы и главы всех регионов Дальнего Востока, руководители правоохранительных органов, Росфинмониторинга, Центробанка России, финансовых и иных организаций, работающих в сфере информационной безопасности.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что мероприятие является наглядным проявлением участия социально ответственного бизнеса в решении поставленных главой государства задач по обеспечению информационной безопасности, продиктованных высоким уровнем криминальной угрозы при осуществлении безналичных расчетов. На территории ДФО ежегодно регистрируется порядка 30 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Лидерами по данному виду преступности являются Приморский (около 7 тысяч преступлений) и Хабаровский края (порядка 5 тысяч преступлений). Значительное их количество - порядка 3,4–3,7 тысяч преступлений - зафиксировано в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области. В Республике Саха (Якутия) совершено 2,8 тысяч преступлений этой категории, Сахалинской области – 1,7, Камчатском крае – 1,4, Магаданской области – 693, Еврейской автономной области – 552 и Чукотском автономном округе – 213 преступлений.

На усиление борьбы с кибермошенничеством деятельностью нацелен ряд законодательных новелл, в том числе введена административная ответственность за невыполнение оператором связи определенных законом обязанностей, касающихся передачи данных и прекращения оказания услуг связи. Установлен запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи платежных документов. Ряд полномочий по обеспечению функционирования системы соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи получила Радиочастотная служба.

«В условиях беспрецедентного давления на экономику нашего государства, непрекращающихся кибератак на информационные ресурсы различных отраслей, в том числе критически важную инфраструктуру, обеспечение защиты финансового сектора, размещенных в банках и у операторов электронных платежей средств граждан, особенно слабозащищенных категорий, пенсионеров приобретает особую важность. Выработка действенных механизмов противодействия дистанционному мошенничеству требует комплексного подхода» - сказал Дмитрий Демешин.

Участники форума обсудили вопросы взаимодействия и проблемы своевременности обмена данными, необходимыми для пресечения противоправной деятельности, методику выявления отдельных видов кибермошенничества.

По словам председателя Дальневосточного Сбербанка Андрея Черкашина, в последние годы финансовому сектору удалось ликвидировать мошеннические колл-центры в местах лишения свободы, усовершенствовать механизмы противодействия мошенничеству банков и операторов мобильной связи, что позволяет пресекать большинство подозрительных переводов в режиме реального времени.

- Благодаря принятым мерам телефонное мошенничество в отношении клиентов Сбера сократилось в 15–20 раз, мы также спасли от хищений более 173 млрд рублей, принадлежащих нашим клиентам. Однако объём мошенничества в целом по стране в 2022 году вырос на 40%. Поэтому нам нужно активнее объединять усилия со всеми заинтересованными сторонами и, конечно, правоохранителями, - сказал Андрей Черкашин.

Участники форума выразили единую позицию об актуальности и важности работы по повышению правовой грамотности граждан в противостоянии кибермошенникам. Для этого необходимо на постоянной основе на разных уровнях заниматься киберпросвещением. В качестве положительной практики такой работы приведен Онлайн-ресурс Сбера«Кибрарий». Он помогает не только узнать о киберугрорзах, но и защитить свои финансы и конфиденциальные данные.
 
Фото: Генпрокуратура РФ в ДФО
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мошенничество

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