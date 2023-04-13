«Аршан» и «Горячинск» под новым ударом

Над санаторно-курортным учреждением профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» вновь начали сгущаться «экономические» тучи. Учреждение получило претензию о выплате 24,4 млн рублей. Денежное разбирательство уже дошло до уровня судебного процесса, что говорит о серьезности ситуации.Свое начало история об этих 24,4 млн рублей берет более десяти лет назад. Тогда 22 марта 2012 года между СКУП «Байкалкурорт» и одной энергетической фирмой был заключен энергосервисный контракт. Сейчас фирма считает, что «курортники» задолжали ей кучу денег.У суммы сложилась очень интересная биография. Однажды энергетическая фирма по неизвестной причине решила уступить право требования денег сторонней предпринимательнице. Они подписали договор уступки права (цессии).Предпринимательница обязалась заплатить за полученное право всего 100 тыс. рублей (и то сейчас не очень понятно, заплатила ли она вообще эти смешные деньги).Примечательные «маневры» вокруг 24,4 млн рублей стали достоянием гласности после того, как в отношении энергетической фирмы был начат процесс банкротства. В ходе работы конкурсный управляющий Александр Булдынов проанализировал сделки фирмы и выявил когорту подозрительных. В его черный список попала и уступка права по 24,4 млн рублей.Защищаясь, бизнесвумен выдвинула несколько аргументов. Заявила о пропуске срока исковой давности. Сказала, что на момент уступки ей права «Байкалкурорт» имел долги в более чем 6,5 млн рублей перед иными лицами, то есть в значительном размере, поэтому оплата по договору уступки была мизерной.И вообще «энергосервисный контракт не исполнялся <...> более того, спорный договор цессии расторгнут». Дескать, она высылала партнеру по договору цессии уведомление о расторжении и оно было вручено. Мол, что мертво, то вторично умереть не может, зачем признавать сделку недействительной, коль она расторгнута.Аргументы Фемидой признаны неубедительными. Среди прочего суд отметил, что из содержания оспариваемого договора цессии следует, что условия сделки носят явно невыгодный характер для энергетической фирмы: «право требования передано по цене в 244 раза ниже, чем сумма задолженности. Из пояснений конкурсного управляющего следует, что оплата по оспариваемому договору ответчиком (предпринимательницей. – Прим. ред.) фактически не произведена; сведения о поступлении денежных средств в сумме, определенной договором, у конкурсного управляющего отсутствуют».Оценив картину, суд указал, что обстоятельства свидетельствуют о наличии между энергетической фирмой и предпринимательницей умысла, направленного на вывод ликвидных активов фирмы, то есть о заинтересованности в совершении оспариваемой сделки лишь с единственной целью - сокрытие (вывод) имущества в отсутствие намерения получить за него эквивалентную оплату. Это привело к нарушению прав кредиторов банкротной энергетической фирмы.Что до уведомления о расторжении договора цессии, здесь позиция Фемиды свелась, образно говоря, к следующему – да вы что, кто же так его расторгает, здесь не тот случай.В итоге договор уступки права требования 24,4 млн рублей провозгласили недействительным и тут же восстановили право энергетической фирмы потребовать деньги с «Байкалкурорта».Конкурсный управляющий не преминул воспользоваться открывшейся возможностью и вышел на оперативный простор.В настоящее время он вчинил иск СКУП «Байкалкурорт» о взыскании «отвоеванной» суммы. Сегодня дело вступает в решающий этап рассмотрения в суде первой инстанции. Собрался полный набор заинтересованных лиц: истец, ответчик, та самая предпринимательница и компания «Россети Сибири». Последняя - это основной кредитор фирмы-банкрота.СКУП, находящийся под гнетом долгов, подозреваем, не ждал нового удара судьбы. Мы не видим причин, чтобы конкурсный управляющий проиграл тяжбу. Думаем, он выиграет, и это станет вторым серьезным финансовым ударом по «профсоюзным курортникам».Отметим, что ранее СКУП проиграл процесс на 32,6 млн и обязан вернуть их бурятскому ФОМСу (Фонд обязательного медицинского страхования). То была долгая и громкая история о промашке ФОМСа.Напомним вкратце, что «Байкалкурорт», оздоровивший в рамках системы ОМС на курортах Бурятии сотни иркутян, выставил бурятскому ФОМСу счет. Не слишком тщательно проверив документы, тот заплатил «Байкалкурорту» деньги. Позднее по традиции республиканский ФОМС выставил межрегиональный счет иркутским коллегам.Те оплатили, но потом неожиданно решили проверить документы по оздоровленным иркутянам. Оказалось, что бурятская сторона включила в счета санаторно-курортную помощь, не входящую в базовую программу обязательного медстрахования. Также иркутяне заявили о немалом проценте необоснованной госпитализации, об ошибках в лечебно-диагностическом процессе, дефектах оформления первичной медицинской документации…ФОМС Бурятии был вынужден вернуть иркутянам 32,6 млн и, в свою очередь, взыскал их назад с «Байкалкурорта». Выплата суммы зараз оказалась непомерно большой нагрузкой, и «курортники» добились, чтобы суд утвердил рассрочку на 20 лет – до 2042 года включительно. Принят помесячный график погашения долга.Что будет, если сейчас СКУП «Байкалкурорт» проиграет еще 24,4 млн рублей? Опять станет просить рассрочку выплаты на 20 лет?Вот только конкурсный управляющий банкротной энергофирмы это вам не ФОМС. На наш взгляд, если он выиграет, то не согласится на большую рассрочку. Ведь деньги требуются сегодня, чтобы быстрее расплатиться с кредиторами и закончить банкротство.Если управляющий выиграет и решит взыскивать по полной программе и без компромиссов, то как бы СКУП не канул бесповоротно в Лету.Положение тревожное, так как значение СКУП «Байкалкурорт» в курортной отрасли Бурятии очень велико. Оно до сих пор активно вовлечено в работу бывших курортов профсоюзов Бурятии - «Аршан» и «Горячинск». При всех их минусах, имеющихся нареканиях к уровню развития это самые известные курорты республики - лицо курортной Бурятии, главные бренды оздоровительной отрасли.Имущественный комплекс курортов, как известно, продан профсоюзами Бурятии фирме «Курорты Бурятии», которая хочет вывести их на новые высоты. Но вопрос в том, что хоть имущество и ушло к «Курортам Бурятии», лицензии на пользование оздоравливающими недрами остались за «Байкалкурортом».СКУП, насколько известно, располагает пятью лицензиями (две - добыча минеральных вод на Горячинском и Аршанском месторождениях, две – добыча лечебной грязи озер Котокельское и Цагаан-Нуур, одна - добыча минеральной радоновой воды Котокельского месторождения). Если СКУП канет в Лету, то государство аннулирует его лицензии.Желая подстраховаться от сюрпризов, «Курорты Бурятии» ранее подавали заявку о переоформлении на себя трех лицензий: на горячинскую воду, а также на грязь и воду Котокеля. Успеха не добились.Профсоюзный «Байкалкурорт» тогда дал письменное согласие на переоформление лицензий на «Курорты Бурятии». Но соответствующая комиссия департамента по недропользованию по ДФО затребовала подтверждающее решение учредителя, то есть Объединения организаций профсоюзов Бурятии. А этой бумаги не было.Новый процесс «весом» в 24,4 млн рублей вызвал тревогу о судьбе «Байкалкурорта», лицензиях на добычу минводы, возможных последствиях для оздоровительной работы «Аршана» и «Горячинска». Будет нерадостно, если они вдруг останутся без доступа к минеральной воде для предоставления услуг отдыхающим.- Так никто и не обратился за нашим согласием на переоформление лицензий. Всеми лицензиями по-прежнему владеет «Байкалкурорт», - пояснил ситуацию «Номер один» лидер бурятских профсоюзов Дмитрий Колмаков.Туризм является в Бурятии отраслью, которой власти уделяют большое внимание. В том числе республика намерена развивать оздоровительное направление, включая целебные источники. Источников в республике немало. К сожалению, прорыва вперед по освоению новых источников нет. Тем ценнее выглядят имеющиеся в эксплуатации, прославившиеся с советских времен.Фото: «Номер один»