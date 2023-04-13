Общество 13.04.2023 в 10:01

В Бурятии прокурор принес свет в школу

Надзорное ведомство оперативно отреагировало на жалобу сельчанина
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии прокурор принес свет в школу
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителя Джидинского района, который пожаловался на отсутствие уличного освещения вдоль здания Петропавловской средней школы.

«Администрацией сельского поселения не обеспечен должный контроль за выполнением подрядчиком обязательств по осуществлению технологического присоединения освещения школы к электросетям», - констатировало после проверки надзорное ведомство.

В связи с этим прокурор района внес главе сельского поселения «Петропавловское» представление. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Подрядчик заменил светильники по периметру школы и установил необходимое оборудование, выполнив все обязательства по подключению уличного освещения.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что на пяти улицах села не работало уличное освещение, которое установили в рамках программы «Народный бюджет».


За это нарушение виновное должностное лицо администрации Джидинского района привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс. рублей. В настоящее время электрообеспечение улиц восстановлено.

Фото: прокуратура Бурятии
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