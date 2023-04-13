В Улан-Удэ стартовало благоустройство дворов

В Улан-Удэ началось благоустройство дворов. Как сообщили в мэрии города, на территории двух дворов по пр. Строителей, 10 и пр. 50-летия Октября, 20 подрядная организация уже демонтировала асфальт и приступает к планировке территории. Затем будет проведена расклинцовка щебеночно-песчаной смесью. Основные виды работ - это ремонт проезжей части, тротуаров, покрытия перед входными группами, регулировка высоты люков.Ход строительных работ на этих двух площадках проверил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.– При ремонте дворов по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова применяем комплексный подход. В прошлом году по этим адресам построили новые многофункциональные площадки по проекту «100 дворов на Дальнем Востоке». В этом сезоне продолжим благоустройство территории, – сказал Сергей Гашев.Во время выезда по пр. 50-летия Октября, 20 к комиссии обратился местный житель, который был категорически против увеличения проезжей части, хотя остальные жители выступили за это. По программе все дизайн-проекты согласовываются с жителями, поэтому окончательное решение будет принято после проведения дополнительного собрания с ними.Благоустройство общественных и дворовых территорий в Улан-Удэ проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в рамках проекта в городе обновят 44 двора: 18 дворов - в Железнодорожном районе, 17 – в Октябрьском и девять – в Советском. Также будут благоустроены три общественных пространства - сквер «Яблоневый», бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя».Фото: мэрия Улан-Удэ