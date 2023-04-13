Общество 13.04.2023 в 17:13

В Улан-Удэ стартовало благоустройство дворов

Ход работ проверил председатель Комитета городского хозяйства
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стартовало благоустройство дворов
В Улан-Удэ началось благоустройство дворов. Как сообщили в мэрии города, на территории двух дворов по пр. Строителей, 10 и пр. 50-летия Октября, 20 подрядная организация уже демонтировала асфальт и приступает к планировке территории. Затем будет проведена расклинцовка щебеночно-песчаной смесью. Основные виды работ - это ремонт проезжей части, тротуаров, покрытия перед входными группами, регулировка высоты люков.

Ход строительных работ на этих двух площадках проверил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

– При ремонте дворов по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова применяем комплексный подход. В прошлом году по этим адресам построили новые многофункциональные площадки по проекту «100 дворов на Дальнем Востоке». В этом сезоне продолжим благоустройство территории, – сказал Сергей Гашев.

Во время выезда по пр. 50-летия Октября, 20 к комиссии обратился местный житель, который был категорически против увеличения проезжей части, хотя остальные жители выступили за это. По программе все дизайн-проекты согласовываются с жителями, поэтому окончательное решение будет принято после проведения дополнительного собрания с ними.

Благоустройство общественных и дворовых территорий в Улан-Удэ проходит ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в рамках проекта в городе обновят 44 двора: 18 дворов - в Железнодорожном районе, 17 – в Октябрьском и девять – в Советском. Также будут благоустроены три общественных пространства - сквер «Яблоневый», бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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