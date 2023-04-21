Общество 21.04.2023 в 09:00

Приостановление выплаты пенсий

В каких случаях это возможно?
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Текст: Номер один
Приостановление выплаты пенсий
Номер один

Вопрос: «Могут ли перестать выплачивать пенсию?»

В определенной ситуации выплату пенсии могут приостановить. Выплата пенсий может быть приостановлена по основаниям, указанным в ст.24 ФЗ «О страховых пенсиях».

Среди них – неполучение наличных денег в течение последовательных 6 месяцев в отделении почтовой службы или через почтальона. Специалисты Социального фонда России при этом проводят проверку причин неполучения выплат и пытаются​ связаться с пенсионером по тем контактным данным, которые были указаны в заявлении о доставке пенсии. Аналогичная работа проводится и в том случае, если банк по независящим от него причинам не может​ зачислить средства пенсионеру.

Если же деньги исправно зачисляются на банковские карты, то ни один закон не обязывает пенсионеров совершать какие-либо операции c их использованием.

Деньги могут копиться там годами, а тот факт, что пенсионер их не тратит, не является основанием для ограничения его права на пенсионное обеспечение – иное положение бы противоречило Конституции РФ.

Более того, с момента зачисления денег на счет пенсия считается не только выплаченной, но и полученной. Такое мнение высказал Конституционный Суд РФ в своем Постановлении № 14-П от 07.04.2022 года.

Что нужно сделать, если пенсию перестали приносить?

Для возобновления выплат пенсионеру достаточно направить в Социальный фонд соответствующее заявление. Стандартный срок его рассмотрения – 5 рабочих дней. Если все в порядке, выплаты возобновятся уже в следующем месяце. Если в течение полугода с момента приостановления выплат гражданин не предпринял никаких действий, Соцфонд принимает решение о прекращении начисления пенсии. Но и в этом случае пенсионер не утрачивает право на подачу заявления о возобновлении выплат.

Деньги за пропущенные периоды тоже будут выплачены, но не более, чем за 3 года. Следовательно, тянуть с подачей заявления не стоит.

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