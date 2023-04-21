Приостановление выплаты пенсий
Вопрос: «Могут ли перестать выплачивать пенсию?»
В определенной ситуации выплату пенсии могут приостановить. Выплата пенсий может быть приостановлена по основаниям, указанным в ст.24 ФЗ «О страховых пенсиях».
Среди них – неполучение наличных денег в течение последовательных 6 месяцев в отделении почтовой службы или через почтальона. Специалисты Социального фонда России при этом проводят проверку причин неполучения выплат и пытаются связаться с пенсионером по тем контактным данным, которые были указаны в заявлении о доставке пенсии. Аналогичная работа проводится и в том случае, если банк по независящим от него причинам не может зачислить средства пенсионеру.
Если же деньги исправно зачисляются на банковские карты, то ни один закон не обязывает пенсионеров совершать какие-либо операции c их использованием.
Деньги могут копиться там годами, а тот факт, что пенсионер их не тратит, не является основанием для ограничения его права на пенсионное обеспечение – иное положение бы противоречило Конституции РФ.
Более того, с момента зачисления денег на счет пенсия считается не только выплаченной, но и полученной. Такое мнение высказал Конституционный Суд РФ в своем Постановлении № 14-П от 07.04.2022 года.
Что нужно сделать, если пенсию перестали приносить?
Для возобновления выплат пенсионеру достаточно направить в Социальный фонд соответствующее заявление. Стандартный срок его рассмотрения – 5 рабочих дней. Если все в порядке, выплаты возобновятся уже в следующем месяце. Если в течение полугода с момента приостановления выплат гражданин не предпринял никаких действий, Соцфонд принимает решение о прекращении начисления пенсии. Но и в этом случае пенсионер не утрачивает право на подачу заявления о возобновлении выплат.
Деньги за пропущенные периоды тоже будут выплачены, но не более, чем за 3 года. Следовательно, тянуть с подачей заявления не стоит.