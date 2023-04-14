Общество 14.04.2023 в 12:37

Жителей Бурятии приглашают создать патриотическую Азбуку

Она должна приобщить детей к вечным ценностям
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Текст: Константин Воронов
Жителей Бурятии приглашают создать патриотическую Азбуку
НКО «Фонд развития социальных инициатив» запустил общественный проект «Азбука о важном». Он напомнит взрослым о вечных ценностях и приобщит к ним детей. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, родители сами получат возможность создавать книгу, по которой будут учиться их дети.

«В рамках проекта любой желающий может предложить свое слово, которое ассоциируется у него с Родиной, и дать ему свое толкование. Собранные слова и определения лягут в основу печатного издания для детей. Те участники, которые предложат лучшие слова и определения, получат авторские экземпляры издания. Книгу дополнят интерактивными творческими заданиями, раскрасками и рисованными иллюстрациями», - рассказали в пресс-службе.


Азбука станет продолжением проекта, реализованного на II Окружном обучающем семинаре для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования, просвещения и культуры «Разговоры о важном для взрослых». Он прошел в конце марта. Его организатором стал аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО.


В составлении первого варианта Азбуки приняли участие около 250 человек из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Его можно найти на сайте проекта. Например, истину участники определили как то, что «делает нас сильнее», участие как «внутренний импульс, сопричастность».


«Пришло время задуматься о том, что сегодня является для нас наиболее ценным и значимым. Что нужно и важно обсуждать с нашими детьми? Какие слова ребенок должен знать с детства? Какие слова действительно важны для вас при разговоре о Родине, как вы их понимаете? Заполните специальную форму на сайте о своем понимании ценностей. Расскажите нам о своих главных словах в жизни. Слова можно направить до 10 мая 2023 года», - призвали в пресс-службе правительства РБ.

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