Жителей Бурятии приглашают создать патриотическую Азбуку

«В рамках проекта любой желающий может предложить свое слово, которое ассоциируется у него с Родиной, и дать ему свое толкование. Собранные слова и определения лягут в основу печатного издания для детей. Те участники, которые предложат лучшие слова и определения, получат авторские экземпляры издания. Книгу дополнят интерактивными творческими заданиями, раскрасками и рисованными иллюстрациями», - рассказали в пресс-службе.





Азбука станет продолжением проекта, реализованного на II Окружном обучающем семинаре для организаторов воспитательной и патриотической работы в сфере образования, просвещения и культуры «Разговоры о важном для взрослых». Он прошел в конце марта. Его организатором стал аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО.





В составлении первого варианта Азбуки приняли участие около 250 человек из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Его можно найти на сайте проекта . Например, истину участники определили как то, что «делает нас сильнее», участие как «внутренний импульс, сопричастность».





НКО «Фонд развития социальных инициатив» запустил общественный проект «Азбука о важном». Он напомнит взрослым о вечных ценностях и приобщит к ним детей. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, родители сами получат возможность создавать книгу, по которой будут учиться их дети.«Пришло время задуматься о том, что сегодня является для нас наиболее ценным и значимым. Что нужно и важно обсуждать с нашими детьми? Какие слова ребенок должен знать с детства? Какие слова действительно важны для вас при разговоре о Родине, как вы их понимаете? Заполните специальную форму на сайте о своем понимании ценностей. Расскажите нам о своих главных словах в жизни. Слова можно направить до 10 мая 2023 года», - призвали в пресс-службе правительства РБ.