Общество 14.04.2023 в 17:45
Улан-Удэ-Таловка: дополнительные электрички
Они назначаются на участке с 15 апреля и помогут добираться до дач
Текст: Номер один
С 15 апреля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда №6611 и №6622. Востребованные в летний период электрички позволят пассажирам комфортно посещать дачные участки, сообщила пресс-служба ВСЖД.
Пригородный поезд №6611 Улан-Удэ – Таловка со станции Улан-Удэ будет отправляться в 08:34 , на станцию Таловка прибывать в 09:57.
Пригородный поезд №6622 Таловка – Улан-Удэ со станции Таловка будет отправляться в 15:25, на станцию Улан-Удэ прибывать в 16:45.
Время указано местное.
Пассажиров просят уточнять время следования пригородных поездов дополнительно. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Фото: egov-buryatia.ru
Пригородный поезд №6611 Улан-Удэ – Таловка со станции Улан-Удэ будет отправляться в 08:34 , на станцию Таловка прибывать в 09:57.
Пригородный поезд №6622 Таловка – Улан-Удэ со станции Таловка будет отправляться в 15:25, на станцию Улан-Удэ прибывать в 16:45.
Время указано местное.
Пассажиров просят уточнять время следования пригородных поездов дополнительно. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Фото: egov-buryatia.ru