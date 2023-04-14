Общество 14.04.2023 в 17:45

Улан-Удэ-Таловка: дополнительные электрички

Они назначаются на участке с 15 апреля и помогут добираться до дач
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Текст: Номер один
Улан-Удэ-Таловка: дополнительные электрички
С 15 апреля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам на участке Улан-Удэ – Таловка назначаются дополнительные пригородные поезда №6611 и №6622. Востребованные в летний период электрички позволят пассажирам комфортно посещать дачные участки, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Пригородный поезд №6611 Улан-Удэ – Таловка со станции Улан-Удэ будет отправляться в 08:34 , на станцию Таловка прибывать в 09:57.

Пригородный поезд №6622 Таловка – Улан-Удэ со станции Таловка будет отправляться в 15:25, на станцию Улан-Удэ прибывать в 16:45.

Время указано местное.

Пассажиров просят уточнять время следования пригородных поездов дополнительно. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Фото: egov-buryatia.ru
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