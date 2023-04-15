Отдых в Крыму подорожал на 12%

Предстоящий туристический сезон для жителей Бурятии принесёт неприятные ценовые сюрпризы. В марте 2023 года по данным Росстат произошло значительное увеличение стоимости туристических услуг. Прежде всего зарубежного туризма, где увеличились цены на поездки: на отдых в Египет – на 16,5%, Турцию – на 13,4%, Беларусь – на 10,7%, отдельные страны Средней Азии – на 7,7%, страны Закавказья – на 5,5%, ОАЭ – на 4,0%, отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,2%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость: поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым – на 12,0%, экскурсионных туров – на 3,4%, проживания в гостиницах 3* – на 2,9%, речных круизов – на 2,7%, проживания в гостиницах 4*-5* – на 2,2%, билетов в кинотеатры – на 1,9%, проживания в гостиницах 1* и мотелях – на 1,3%, проживания в гостиницах 2* и путевок в санатории – на 1,2%, билетов в музеи и на выставки – на 1,1%, театры – на 1,0%, путевок в дома отдыха, пансионаты – на 0,9%, автобусных экскурсий – на 0,6%. В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы: на авиаперелет В экономическим классом – на 7,9%, проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования – на 2,9%.

По словам бурятских представителей туриндустрии, на доступность путёвок повлияла растущая стоимость авиаперевозок. В том числе из-за удлинения маршрутов, плохой логистики и сокращения конкуренции в отрасли.





Фото: Номер один