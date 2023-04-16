Общество 16.04.2023 в 13:17

В Улан-Удэ детская площадка напоминает кадр из фильма ужасов

Горожане боятся за безопасность своих детей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ детская площадка напоминает кадр из фильма ужасов
В паблике «Аноним03» удан-удэнцы в очередной раз призывают власти помочь с обустройством детской площадки. Правда, судя по фотоснимку, назвать это место детской площадкой довольно сложно. 

«Скажите, пожалуйста, куда обращаться по поводу ремонта детской игровой площадки? Детям опасно находиться на такой площадке. Обращались 4 года назад к Гыргенову, он установил турник, поставил ограждение и на этом все, хотя обещал привести площадку в порядок, покрасить, засыпать все песком, отремонтировать. Торчат остатки от металлических конструкций, бетон, качели вообще еле живые, на одной доски нет, ни одной скамейки нет, беседка вся прогнила и заваливается. В общем, на фото все видно», - пишут в паблике Аноним03. 

В комментариях пользователи отметили, что такую площадку легче назвать притоном для алкашей, чем местом для прогулок детей. 

- Как страшно-то, в таком месте помирать должны, а не расти дети. 

- Это не площадка... Нет... Это притон для алкашей и наркоманов... Стыдно господа чиновники... 

- Всё как 15 лет назад. Ничего не меняется. 

- Кажется, фото из фильма ужаса, - пишут горожане. 

Фото: "Аноним 03"
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