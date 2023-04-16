В Улан-Удэ детская площадка напоминает кадр из фильма ужасов

В паблике «Аноним03» удан-удэнцы в очередной раз призывают власти помочь с обустройством детской площадки. Правда, судя по фотоснимку, назвать это место детской площадкой довольно сложно.«Скажите, пожалуйста, куда обращаться по поводу ремонта детской игровой площадки? Детям опасно находиться на такой площадке. Обращались 4 года назад к Гыргенову, он установил турник, поставил ограждение и на этом все, хотя обещал привести площадку в порядок, покрасить, засыпать все песком, отремонтировать. Торчат остатки от металлических конструкций, бетон, качели вообще еле живые, на одной доски нет, ни одной скамейки нет, беседка вся прогнила и заваливается. В общем, на фото все видно», - пишут в паблике Аноним03.В комментариях пользователи отметили, что такую площадку легче назвать притоном для алкашей, чем местом для прогулок детей.- Как страшно-то, в таком месте помирать должны, а не расти дети.- Это не площадка... Нет... Это притон для алкашей и наркоманов... Стыдно господа чиновники...- Всё как 15 лет назад. Ничего не меняется.- Кажется, фото из фильма ужаса, - пишут горожане.Фото: "Аноним 03"