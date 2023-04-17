Общество 17.04.2023 в 12:11

В Бурятии отловлено 3000 безнадзорных собак

Владельцев призывают стерилизовать животных
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии отловлено 3000 безнадзорных собак
За первый квартал этого года в Бурятии отловлено 3000 безнадзорных животных при годовом плане отлова в 6000, сообщило республиканское Управление ветеринарии. За весь прошлый год было отловлено около 10 000 животных.

По-прежнему сотни граждан подвергаются штрафам за нарушение правил содержания и выгула собак. За первые три месяца выписаны протоколы на 632 провинившихся владельцев. Бывают злостные нарушители, которых штрафовали уже несколько раз. Однако, изъять собак у таких граждан закон не позволяет.

В прошлом году, напоминают ветеринары, в республике зарегистрировали около 4000 укусов людей. При этом в 60% случаев нападали владельческие собаки, а не бездомные.

Владельцев собак и кошек призывают принять участие в акции по бесплатной стерилизации. В Улан-Удэ для этого можно обратиться в три филиала ветеринарного управления. В сельских районах - в районные филиалы ветуправления.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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