Синоптики Бурятии предупредили об ухудшении погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 апреля в республике ожидается ухудшение погоды.Ночью 19 апреля прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные. Днем местами небольшой снег, по северной половине республики умеренные снегопады. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 16-21 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днем 0, +5, по северной половине -1,-6.В Улан-Удэ ночью и утром 19 апреля ожидается снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-19 м/с. Температура ночью -2,-4, днем +1, +3.Фото: pixabay.com