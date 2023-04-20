В Улан-Удэ возникла дурно пахнущая проблема

Активисты Общероссийского Народного фронта в Бурятии рассказали, в городе всплыла деликатная проблема. Она связана с состоянием уборных в городских парках.



«Сложно поверить, но эти туалетные комнаты действительно существуют. Сумасшедший дизайн, необдуманные решения и просто отсутствие какого-либо комфорта в уборных. Именно такие туалеты мы нашли в Улан-Удэ»,

Проверку проводила команда «Молодежка Народного фронта». Они проверили удобства в трёх самых крупных городских парках, оснащенных пятью общественными туалетами.

Часть из туалетов вовсе оказались закрытыми.

«Так, в парке «Юбилейный» два туалета, один из которых закрыт. Второй пахнет настолько отвратительно, что находиться в нем невыносимо. В парке им. С.Н. Орешкова два модульных туалета и история такая же. Недоступен для жителей и туалет и в парке Железнодорожников. В одном помещении с ним предусмотрена комната матери и ребенка. Уединиться в этих уборных не удастся – «дизайнеры» прорубили окна прямо напротив кабинок. А грязь, запах и антисанитария отпугивают»,



- заключают они.

