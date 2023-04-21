Бурятия готовится к посевной с дефицитом семян и денег

В Бурятии общая же потребность в финансировании расходов на проведение весенне-полевых работ превышает 1 млрд рублей, потребность не обеспечена собственными оборотными средствами. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев на Совете Народного Хурала республики. Совет рассмотрел ход подготовки к весенне-полевым работам, сообщили в пресс-службе парламента.По словам министра, ситуация осложняется низкой ценой реализации зерна при растущей себестоимости его производства из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, средства защиты растений и проблемой сбыта зерна.В настоящее время одобрены заявки девяти сельскохозяйственным товаропроизводителям на льготные краткосрочные кредиты для проведения весенне-полевых работ на общую сумму 99,9 млн рублей. При этом потребность в льготных заемных средствах значительно выше.Депутаты в преддверии весенне-полевых работ обратили внимание минсельхоза на обеспеченность сельхозтоваропроизводителей семенами. Сегодня удельный вес семян зерновых культур бурятской селекции составляет 46 % от общего их количества. При этом наблюдается ежегодное снижение этого показателя в связи с сокращением производства оригинальных семян в республике.«Нам нужно развивать семеноводство, включая развитие бурятской селекции и первичного семеноводства. Оно требует очень пристального внимания. Сейчас позиции потеряли, завозится большое количество семян из других регионов, но насколько они районированы? Некоторые подходят для наших условий, другие еще изучаются. Сегодня в докладе у министра прозвучало, что в этом направлении работа ведется, но нужно конкретно определить - в какие периоды решить этот вопрос. Труд наших селекционеров 60-70-х годов не должен просто так исчезнуть», - выразил свое глава республиканского парламента Владимир Павлов.Совет Народного Хурала рекомендовал Правительству принять меры по развитию селекции и первичного семеноводства зерновых культур и увеличению доли семян зерновых культур бурятской селекции.Всего в текущем году для проведения весенне-полевых работ сельскохозяйственными товаропроизводителями республики заготовлено 22,7 тыс тонн семян зерновых культур, что составляет 87,3 % от потребности. Кондиционность семян на начало апреля составляет 79 %, продолжается работа по их подготовке и подработке. Заключены договоры на поставку 2,4 тыс тонн семян зерновых и кормовых культур из других регионов.Председатель комитета Народного Хурала Бурятии по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов обратил внимание и на необходимость обеспечения своевременного доведения субсидий до сельхозтоваропроизводителей по проведению комплекса агротехнических работ. Внимания требует и вопрос закупки удобрений.«По оперативным данным, наши аграрии смогли закупить 36% удобрений и до конца апреля фактически должны до 100% дойти, потому что большая часть законтрактована, но могут возникнуть проблемы с доставкой. Этот вопрос тоже требует внимания», - акцентировал Дмитрий Швецов.Фото: минсельхозпрод Бурятии