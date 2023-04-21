В Бурятии плодятся свиньи

В Бурятии на конец января 2022 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 342 тыс. голов, сообщили сегодня в Бурятстате. Овец и коз в республике насчитали 296 тысяч, свиней – 156 тысяч, коров – 141 тысячу, лошадей – 52 тысячи. Домашних птиц в республике 463 тысячи штук.«За 2022 год поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,7%, свиней – на 21,8%, лошадей – на 1,1%. Поголовье овец и коз уменьшилось на 0,9%, птицы – на 0,2%», - сообщает ведомство.При этом почти половина (45,5%) всего поголовья крупного рогатого скота содержится в 5 районах - Закаменском, Джидинском, Еравнинском, Бичурском и Мухоршибирском.В Джидинском, Селенгинском, Бичурском и Кяхтинском районах сосредоточено 57% всего поголовья овец и коз. А почти половина (48,7%) лошадей приходится на Закаменский, Джидинский, Еравнинский и Окинский районы.Среди регионов ДФО Бурятия по поголовью крупного рогатого скота, овец и коз на втором месте после Забайкальского края. По поголовью свиней - на втором после Приморского края, по поголовью лошадей - на третьем после Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.Фото: «Номер один»