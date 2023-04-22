Общество 22.04.2023 в 10:30

В Бурятии мужчины плохо отреагировали на геополитические стрессы

«Виагра» исчезла из аптек Улан-Удэ
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии мужчины плохо отреагировали на геополитические стрессы
Продажи средств для повышения потенции выросли в I квартале этого года почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, посчитал «Честный знак». За этот период россияне приобрели 2,7 млн упаковок препаратов на 1,8 млрд рублей. 

Чаще всего такие препараты покупали жители Центрального и Дальневосточного федеральных округов.
Судя по всему, мужчины слишком болезненно отреагировали на стрессы, связанные с конфликтом в Украине и понадобилась лекарственная поддержка.

 Добавим, что американская компания Viatris, которой принадлежат  права на бренд «Виагра», с начала 2023 года прекратила поставки препарата в Россию, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. В результате из аптек Улан-Удэ пропала «Виагра», а потребители вынуждены использовать российские аналоги.


Фото: pixabay.com
Теги
мужчины стресс

Все новости

Житель Бурятии выиграл суд у монополиста
22.04.2023 в 08:00
В Бурятии бывший инспектор ПДН рассказала об ужасах своей работы
22.04.2023 в 07:00
Тхэквондисты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве России
21.04.2023 в 18:21
Депутаты Горсовета Улан-Удэ прибрались в сквере им. Пушкина
21.04.2023 в 18:12
Первый в ДФО Центр общения старшего поколения открылся в Бурятии
21.04.2023 в 17:55
В Бурятии попрощались с 47-летним солдатом, погибшим в Украине
21.04.2023 в 16:59
Мэр Улан-Удэ: «Люди у нас такие же стальные, как и техника»
21.04.2023 в 16:48
К Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала «Операция “Неман”»
21.04.2023 в 16:35
В Улан-Удэ распространяются новости о появившемся насильнике
21.04.2023 в 16:34
В Бурятии перед судом предстанет группа сельских гангстеров с бензопилой
21.04.2023 в 16:27
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
Житель Бурятии выиграл суд у монополиста
Пенсионер наказал ТГК-14 за затопление дома и получил перерасчет за тепло
22.04.2023 в 08:00
В Бурятии бывший инспектор ПДН рассказала об ужасах своей работы
С чем приходится сталкиваться представителям этой профессии – в материале «Номер один»
22.04.2023 в 07:00
Депутаты Горсовета Улан-Удэ прибрались в сквере им. Пушкина

На уборку вышли более 20 сотрудников аппарата Горсовета и депутатов

21.04.2023 в 18:12
Первый в ДФО Центр общения старшего поколения открылся в Бурятии
Для людей пожилого возраста в центре организованы консультации с медиками и психологом, физкультурные занятия


21.04.2023 в 17:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru