В Бурятии мужчины плохо отреагировали на геополитические стрессы

Продажи средств для повышения потенции выросли в I квартале этого года почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, посчитал «Честный знак». За этот период россияне приобрели 2,7 млн упаковок препаратов на 1,8 млрд рублей.Чаще всего такие препараты покупали жители Центрального и Дальневосточного федеральных округов.Судя по всему, мужчины слишком болезненно отреагировали на стрессы, связанные с конфликтом в Украине и понадобилась лекарственная поддержка.Добавим, что американская компания Viatris, которой принадлежат права на бренд «Виагра», с начала 2023 года прекратила поставки препарата в Россию, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. В результате из аптек Улан-Удэ пропала «Виагра», а потребители вынуждены использовать российские аналоги.Фото: pixabay.com