Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь

Депутаты Хурала Бурятии поддержали инициативу главы республики о дополнительных региональных мерах поддержки мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей. Сегодня парламент принял законопроект, который расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.Теперь право на получение бесплатной юридической помощи в Бурятии распространено на следующие категории граждан:- лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также члены их семей;- лица, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, а также члены их семей.Фото: «Номер один»