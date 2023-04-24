Общество 24.04.2023 в 15:24

Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь

Соответствующий закон принял Народный Хурал
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Текст: Константин Воронов
Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
Депутаты Хурала Бурятии поддержали инициативу главы республики о дополнительных региональных мерах поддержки мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей. Сегодня парламент принял законопроект, который расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Теперь право на получение бесплатной юридической помощи в Бурятии распространено на следующие категории граждан:

- лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также члены их семей;

- лица, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, а также члены их семей.

Фото: «Номер один»

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