Общество 25.04.2023 в 11:13

В Бурятии создана целая система по снабжению наших воинов транспортом

24 апреля в зону СВО отправилось еще 6 автомобилей и 2 фуры с гуманитарной помощью
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии создана целая система по снабжению наших воинов транспортом
В Бурятии создана целая система по снабжению транспортом военных из республики, находящихся в зоне СВО. Неравнодушные земляки передают свои автомобили, предприниматели и правительство обеспечивают полный ремонт и замену запчастей, «Боевое братство», организации, фирмы, главы районов, мэрия, правительство помогают с доставкой. Складские помещения и территорию инициаторам движения братьям Николаю и Сергею Воротниковым на неограниченное время предоставил Бурятшинторг. Это и называется единением.

24 апреля в зону проведения СВО отправилось еще 6 автомобилей и 2 фуры с гуманитарной помощью. Воинам от республики отправляются квадрокоптеры, медикаменты, пилы, маскировочные сетки, переносные бани и многое другое.

За март отправлено 9 фур, 25 единиц техники, больше 20 тонн адресных посылок. Машины уходят максимально укомплектованные. С 1 апреля по 12 апреля с этой площадки  было отправлено 12 авто автопоездом, организовал доставку Народный фронт.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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