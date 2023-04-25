В Бурятии создана целая система по снабжению наших воинов транспортом

В Бурятии создана целая система по снабжению транспортом военных из республики, находящихся в зоне СВО. Неравнодушные земляки передают свои автомобили, предприниматели и правительство обеспечивают полный ремонт и замену запчастей, «Боевое братство», организации, фирмы, главы районов, мэрия, правительство помогают с доставкой. Складские помещения и территорию инициаторам движения братьям Николаю и Сергею Воротниковым на неограниченное время предоставил Бурятшинторг. Это и называется единением.24 апреля в зону проведения СВО отправилось еще 6 автомобилей и 2 фуры с гуманитарной помощью. Воинам от республики отправляются квадрокоптеры, медикаменты, пилы, маскировочные сетки, переносные бани и многое другое.За март отправлено 9 фур, 25 единиц техники, больше 20 тонн адресных посылок. Машины уходят максимально укомплектованные. С 1 апреля по 12 апреля с этой площадки было отправлено 12 авто автопоездом, организовал доставку Народный фронт.Фото: пресс-служба правительства Бурятии