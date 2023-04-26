Общество 26.04.2023 в 12:28

«Сидел у дороги, еле живой»

Новосибирские волонтеры спасают медвежонка, найденного на трассе в Кемеровской области
A- A+
Текст: Номер один
«Сидел у дороги, еле живой»
Новосибирские волонтеры спасают медвежонка, которого нашли на трассе в Кемеровской области. Малыша, сидевшего одного прямо около проезжей части, заметил один из автомобилистов.

«Я ехал по трассе, когда увидел на обочине медвежонка. Он был один, без мамы, уже едва живой. Я его на руки взял, отнес в машину и повез домой. Там мы медвежонка отогрели, покормили детской смесью из бутылочки. Он пробыл у нас где-то неделю, пока я искал кого-то, кто сможет нам помочь. Увидел историю про цирковых медведей, которых спасают в Новосибирске, связался с Дмитрием Шаховым — председателем новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы». И повез медвежонка к нему», — рассказал КП-Новосибирск Артем, нашедший медвежонка.

Уже начавшего идти на поправку малыша Артем привез в Новосибирск прямо в день общегородского субботника — 22 апреля. Дмитрий в тот день вместе с другими жителями района наводил порядок на озере Юго-Западном.

«Медвежонку всего три месяца, когда его привезли, он был очень напуган. Конечно, он же совсем как ребенок, оставшийся без мамы. Я связался с местными зоозащитниками, которые профессионально занимаются спасением диких животных и их последующим устройством в природе. Они должны были передать информацию об этом медвежонке в минприроды», — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Шахов.

Но, увы, как пояснили КП-Новосибирск зоозащитники, вернуть мишку в природу уже нельзя. Он слишком много времени провел с людьми.

«Увы, за эту неделю, которую медвежонок провел с людьми, он, грубо говоря, стал ручным. Его кормили из бутылочки, держали на руках. Он привык к людям, и теперь жить среди диких животных не сможет, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Стася. — Теперь это только зоопарк или какой-то центр, где занимаются содержанием таких животных».

Пока медвежонок находится на передержке у волонтеров, региональное минприроды занимается оформлением документов. Прежде, чем решить, куда он будет дальше направлен, малыша нужно будет показать ветеринару.

Фото: предоставлено Дмитрием Шаховым
Теги
находка медвежонок спасение

Все новости

Что такое компрометация карты?
26.04.2023 в 12:53
Как накопить на мечту
26.04.2023 в 12:38
«Сидел у дороги, еле живой»
26.04.2023 в 12:28
Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту
26.04.2023 в 12:18
В Улан-Удэ прокуратура вступилась за выселяемых из дома людей
26.04.2023 в 12:18
Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане
26.04.2023 в 11:45
Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ
26.04.2023 в 11:38
АйТишники Бурятии снискали федеральное признание
26.04.2023 в 11:23
Мэр Улан-Удэ потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды
26.04.2023 в 11:13
В Бурятии живут шесть ирбисов
26.04.2023 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
Что такое компрометация карты?
Эксперт рассказала, почему нужно соблюдать правила безопасности при использовании банковской карты
26.04.2023 в 12:53
Как накопить на мечту
Бурятия приняла участие в акции «Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи»
26.04.2023 в 12:38
Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту
Четвероногие помощники таможенников с начала года более 1 тыс раз привлекались к контролю
26.04.2023 в 12:18
В Улан-Удэ прокуратура вступилась за выселяемых из дома людей

Надзорный орган подал иск к мэрии

26.04.2023 в 12:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru