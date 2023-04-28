«Бабушка» завоевала «Арлекина»

Спектакль «Эмгээ» («Бабушка», 12+) Буряад театра получил несколько наград на Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин», который проходил в Санкт-Петербургском государственном детском музыкальном театре «Зазеркалье», сообщили в министерстве культуры республики.ГБАТД победил в номинации «Лучший спектакль» и получил премию «Арлекин», а также денежную часть премии на постановку нового детского спектакля. Кроме того, художник-постановщик Натали-Кейт Пангилинан была награждена за лучшую работу в этой же номинации, а автор пьесы «Эмгээ» («Бабушка») Ольга Ломбоева-Ранжилова получила специальный приз СТД РФ «Творческая командировка».Эта потрясающая пьеса исследует темы детства, одиночества и страха, и переносит зрителей в тайный мир бурятского фэнтези. Режиссер Сойжин Жамбалова создала невероятно красивое и захватывающее представление, которое помогает зрителям пережить этот круговорот жизни и переход из детства к взрослой жизни. Маленькая Девочка и её друзья, Корова, Баран и Пёс, учат зрителей настоящей дружбе, любви и мужеству.Спектакль «Эмгээ» поставлен на средства гранта в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке и идет на бурятском языке с синхронным переводом на русский язык. Заслуженная артистка Бурятии Ольга Ломбоева-Ранжилова создала эту потрясающую и незабываемую историю несколько лет назад, участвуя в драматургической лаборатории под руководством Анастасии Букреевой.Премия «Арлекин» является профессиональной премией и присуждается за творческие достижения в области театрального искусства для детей и подростков.«Я очень рада, что спектакль «Эмгээ» получил такое престижное признание и был награжден в категории «Лучший спектакль» на Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин». Команда Буряад театра вложила много труда и энергии в создание этого представления, и я счастлива, что наша работа была оценена экспертами и жюри фестиваля. Это большое достижение для нашего театра и бурятской культуры в целом. Я благодарна и горжусь всеми, кто был вовлечен в этот проект», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Режиссер Сойжин Жамбалова отметила: «Статуэтка только у нас! Жюри фестиваля сказали, что мы этого заслужили и что бурятский театр на большом подъеме. Мы очень гордимся нашей командой и рады, что наш труд был оценен экспертным советом и жюри этого престижного фестиваля».Фото: minkultrb.ru