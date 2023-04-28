Общество 28.04.2023 в 14:37

В Бурятии бизнесу компенсированы расходы по найму безработных

Сумма компенсаций работодателям составила с начала года 1,5 млн рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии бизнесу компенсированы расходы по найму безработных
Около полутора  миллионов рублей  выплачено бизнесу Бурятии с начала  года в виде компенсаций части заработка сотрудников, которые были трудоустроены по программе субсидирования найма, сообщили в республиканском  отделении Социального фонда России.

Благодаря этому на работу устроились 211 человек в возрасте до 30 лет, которые ранее состояли на учете по безработице. Участниками программы стали работодатели 20 муниципальных образований  республики.  

Большая часть рабочих мест была предоставлена  индивидуальными предпринимателями в сфере торговли. Также сотрудников  в рамках программы  нашли  предприятия  по производству строительных материалов,  в сфере энергетики  и сельского хозяйства.

Напомним, субсидии, предоставляемые Социальным фондом России,  призваны компенсировать часть расходов бизнеса на зарплаты сотрудников, лишившихся работы из-за ликвидации компании или сокращения штата либо находящихся под риском увольнения из-за простоя. Важно, чтобы работники, за которых работодатель хочет получить субсидию, на момент заключения трудового договора имели официальный статус безработных и не были зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых.

Сама компания, претендующая на участие в программе субсидирования, также должна отвечать ряду условий. В частности, быть зарегистрирована до 2023 года, не иметь долгов по зарплате и обязательным платежам (налоги, штрафы и т. д.). Обязательно трудоустроить сотрудника на полный день и платить ему зарплату не ниже минимального размера оплаты труда (на 2023 год  размер МРОТ составляет 16 242 рубля).

В числе других требований – не находиться в стадии ликвидации или банкротства и не получать другие льготы по линии борьбы с безработицей.

Получение субсидии состоит из нескольких этапов. Для начала компания должна подать заявку и список вакантных мест в службу занятости через личный кабинет платформы «Работа России». Когда служба пришлет подходящих кандидатов, нужно выбрать из них специалистов и трудоустроить их. Через месяц после этого можно отправлять заявку на субсидию через личный кабинет на сайте Социального фонда. Размер субсидии составляет один МРОТ на каждого трудоустроенного с учетом всех страховых взносов и предоставляется компании по истечении одного, трех и шести месяцев работы трудоустроенного. В течение десяти дней Социальный фонд проверит компанию и ее новых сотрудников, включая их зарплаты, после чего перечислит первую часть субсидии. Далее фонд уже в беззаявительном порядке будет проверять все данные и выплачивать остальные части субсидии.

Напомним,  государственная программа по поддержке юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан  начала действовать с 2021 года. Консультацию  об условиях предоставления мер господдержки  работодатели республики могут получить в телеграм-канале  ОТЧЕТНОСТЬ_СФР_03  

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
экономика безработные бизнес компенсации

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В Бурятии бизнесу компенсированы расходы по найму безработных
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