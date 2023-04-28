В Бурятии бизнесу компенсированы расходы по найму безработных

Около полутора миллионов рублей выплачено бизнесу Бурятии с начала года в виде компенсаций части заработка сотрудников, которые были трудоустроены по программе субсидирования найма, сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Благодаря этому на работу устроились 211 человек в возрасте до 30 лет, которые ранее состояли на учете по безработице. Участниками программы стали работодатели 20 муниципальных образований республики.Большая часть рабочих мест была предоставлена индивидуальными предпринимателями в сфере торговли. Также сотрудников в рамках программы нашли предприятия по производству строительных материалов, в сфере энергетики и сельского хозяйства.Напомним, субсидии, предоставляемые Социальным фондом России, призваны компенсировать часть расходов бизнеса на зарплаты сотрудников, лишившихся работы из-за ликвидации компании или сокращения штата либо находящихся под риском увольнения из-за простоя. Важно, чтобы работники, за которых работодатель хочет получить субсидию, на момент заключения трудового договора имели официальный статус безработных и не были зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых.Сама компания, претендующая на участие в программе субсидирования, также должна отвечать ряду условий. В частности, быть зарегистрирована до 2023 года, не иметь долгов по зарплате и обязательным платежам (налоги, штрафы и т. д.). Обязательно трудоустроить сотрудника на полный день и платить ему зарплату не ниже минимального размера оплаты труда (на 2023 год размер МРОТ составляет 16 242 рубля).В числе других требований – не находиться в стадии ликвидации или банкротства и не получать другие льготы по линии борьбы с безработицей.Получение субсидии состоит из нескольких этапов. Для начала компания должна подать заявку и список вакантных мест в службу занятости через личный кабинет платформы «Работа России». Когда служба пришлет подходящих кандидатов, нужно выбрать из них специалистов и трудоустроить их. Через месяц после этого можно отправлять заявку на субсидию через личный кабинет на сайте Социального фонда. Размер субсидии составляет один МРОТ на каждого трудоустроенного с учетом всех страховых взносов и предоставляется компании по истечении одного, трех и шести месяцев работы трудоустроенного. В течение десяти дней Социальный фонд проверит компанию и ее новых сотрудников, включая их зарплаты, после чего перечислит первую часть субсидии. Далее фонд уже в беззаявительном порядке будет проверять все данные и выплачивать остальные части субсидии.Напомним, государственная программа по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан начала действовать с 2021 года. Консультацию об условиях предоставления мер господдержки работодатели республики могут получить в телеграм-канале ОТЧЕТНОСТЬ_СФР_03Фото: egov-buryatia.ru