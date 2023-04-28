Общество 28.04.2023 в 15:47

В Бурятии подешевеют поездки в районы

Жители республики могут купить билеты на межмуниципальные автобусы с выгодой до 20%
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Текст: Номер один
В Бурятии подешевеют поездки в районы
В Бурятии с 1 мая по 30 сентября проезд на межмуниципальных маршрутах будет стоить дешевле. При покупке билетов через Систему быстрых платежей (СБП), в том числе с помощью приложения СБПэй, вернется кешбэк до 100 рублей за оплату каждой поездки, сообщает пресс-служба СБП.

Приобрести билет с выгодой можно на сайте https://biletavto.ru/  или в билетоматах, расположенных на автостанциях республики.

Купить билет с кешбэком можно двумя способами. Так, кешбэк в размере 10% от стоимости поездки вернется обратно на счет при оплате билета по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении банка. До 20% от стоимости билета вернется в виде кешбэка, если расплатиться за проезд QR-кодом через специальное приложение, которое называется СБПэй.

Максимальная сумма кешбэка за одну оплату по QR-коду составляет 100 рублей. Кешбэк возвращается на счет в течение нескольких дней.

«Мы запустили акцию на межмуниципальных маршрутах специально к началу дачного и отпускного сезона. Именно в этот период кратно возрастает число поездок в автобусах, курсирующих внутри республики. Чтобы воспользоваться предложением, нужно на этапе оплаты билета выбрать на сайте или в билетомате способ оплаты - СБП. Сначала спишется полная сумма за поездку, а кешбэк вернется обратно на счет в течение нескольких дней. Проверить начисление кешбэка можно в приложении своего банка», - заявила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Предложение с кешбеком доступно только на поездки по межмуниципальным маршрутам Бурятии. «На одном из совещаний с перевозчиками межмуниципальных маршрутов, было принято совместное решение простимулировать пассажиров к безналичной оплате билетов. После этого мы встретились с руководством Национальной системы платежных карт, которое пошло на встречу и поддержало нас. В итоге с 1 мая по 30 сентября, жители нашей республики смогут воспользоваться скидкой на проезд в межмуниципальном транспорте», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

«СБП - самый доступный и безопасный метод оплаты, который обрабатывается мгновенно даже в выходные и праздничные дни. Не нужно диктовать номер карты. В современном мире пассажиры уже перестали носить наличные, но и карта у них не всегда под рукой. Чего не скажешь о телефоне - с ним люди не расстаются. Поэтому оплата по СБП - очень удобный сервис: отсканировать QR-код и подтвердить проезд через любой банк не составит много времени. А наличие кешбэка от НСПК делает данный метод оплаты еще более привлекательным», - прокомментировал Анатолий Мухамедчин, заместитель директора ООО «Колонна 8».

Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) - операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП).

Ознакомиться с адресами автостанций, в которых расположены билетоматы можно на сайте https://biletavto.ru/telefony-avtovokzalov/spisok-terminalov/.

Фото: «Номер один»

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транспорт билет кешбэк

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