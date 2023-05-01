Общество 01.05.2023 в 17:11

«Слово «мир» звучит совсем по-другому»

Первомайский митинг в поддержку СВО состоялся в Улан-Удэ
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Текст: Номер один
«Слово «мир» звучит совсем по-другому»
Митинг, посвященный Дню солидарности трудящихся, состоялся сегодня, 1 мая, на площади Советов в Улан-Удэ. В Празднике весны и труда приняли участие республиканские профсоюзные организации, представители политических партий, молодежные объединения, трудовые коллективы и активные граждане,сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В этом году митинг проходил в поддержку специальной военной операции, российской армии и президента страны. Участников мероприятия приветствовал глава Бурятии.

«Сегодня хочется всех поздравить с праздником. Это праздник мира и солидарности трудящихся. Старшее поколение помнит лозунг «Мир! Труд! Май!». И сегодня слово «мир» звучит совсем по-другому.

Сегодня наша страна участвует в специальной военной операции, наши ребята на передовой защищают настоящее и будущее нашей страны. И наш труд – это то, что может им помочь, когда каждый из нас на своем месте честно трудится, вкладывает свои силы и душу в то, чтобы Родина была сильной, чтобы у наших ребят на передовой было все необходимое, чтобы экономика нашей республики и страны была сильной, несмотря на внешнее давление. Совместным, сплоченным, дружным трудом мы победим и не только на поле боя.

В этот праздничный день хочу всех поздравить и пожелать добиться победы, чтобы быстрее наши ребята вернулись домой, чтобы мы вместе с ними продолжили нашу трудовую жизнь. Тот, кто трудится, тот достоин уважения! - подчеркнул глава Бурятии.

Алексей Цыденов также добавил, что профсоюзы и организации наряду с волонтерами со всех районов и представителями всех партий объединились и помогают бойцам, выполняющий свой долг на СВО, и их семьям.

Председатель Объединения организаций профсоюзов Бурятии Дмитрий Колмаков отметил, что в преддверии международного Дня солидарности трудящиеся Франции и Греции выступили в поддержку России и против коллективного Запада.


Фото: egov-buryatia.ru
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