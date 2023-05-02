Общество 02.05.2023 в 10:11

Жители Бурятии выросли из импортной «шанели»

Рейтинг самых нерациональных трат у них возглавляет покупка брендовых вещей
A- A+
Текст: Номер один
Жители Бурятии выросли из импортной «шанели»
Самой нерациональной тратой 84% дальневосточники и жителей Бурятии считают покупку брендовых вещей. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Она провела опрос среди соискателей Дальнего Востока, в том числе Бурятия, выяснив, на что они не готовы тратить свою зарплату, а какие поводы, наоборот, считают достойными даже крупных затрат.

Любопытно, что в этом вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а среди 18-24-летних такой точки зрения придерживаются даже чаще – 78%. Есть отличия и в профессиональном разрезе. Так, больше всего тех, кто не готов тратить свою зарплату на бренды, оказалось в сфере «Наука, образование» (83%), а меньше всего – в сфере «Закупки» (71%).

На втором месте среди самых нерациональных трат, по мнению жителей из регионов Дальнего Востока, оказались beauty- и SPA-услуги (58%), на третьем месте – питание в кафе и ресторанах (57%). Также в топ-5 вошли питание сеансы с психологом (53%) и постоянные походы в кино и театр (41%). По 30% считают нерациональным тратить зарплату на еженедельный поход по магазинам, а также на свадебное путешествие. Еще 21% не готов тратиться на покупку новой машины, 19% – на постоянные поездки по России и в другие страны. А вот покупку квартиры назвали нерациональным вложением средств только 3% дальневосточников.

Приоритетными сферами для накоплений 58% жителей ДФО и Бурятии назвали финансовую подушку безопасности, 53% – покупку недвижимости (квартиры, дома или дачи), 34% – отпуск. Также 29% считают, что оправданно откладывать зарплату на здоровье, 25% – на образование детей. Для 24% достойным поводом для накоплений может стать приобретение машины и переезд в другой город или страну, а для 9% – важные события в жизни (например, свадьба).

Добавим, что женщины заметно чаще мужчин откладывают деньги на отпуск (31% против 22%), а также на здоровье (30% против 26%). Мужчины, наоборот, чаще женщин копят на переезд (21% против 16%).

Фото: unsplash.com
Теги
бренды популярность опрос

Все новости

В Бурятии водитель перепутал педали и врезался в дом
02.05.2023 в 10:41
В Бурятии внедорожник провалился под лед
02.05.2023 в 10:29
В Улан-Удэ алабай напал на группу школьников
02.05.2023 в 10:18
Жители Бурятии выросли из импортной «шанели»
02.05.2023 в 10:11
В Бурятии за выходные потушили все пожары
02.05.2023 в 10:05
Baikal open хотят вернуть мастерский статус
02.05.2023 в 09:50
В Улан-Удэ ищут пропавшего мальчика
02.05.2023 в 09:31
Парковка рядом с домом
02.05.2023 в 09:00
С майскими теперь никто не мается
01.05.2023 в 18:29
«Слово «мир» звучит совсем по-другому»
01.05.2023 в 17:11
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Бурятии за выходные потушили все пожары
Пять лесных возгораний зарегистрировали в трех районах и нацпарке
02.05.2023 в 10:05
Baikal open хотят вернуть мастерский статус
Глава Бурятии: «Турнир такого уровня популяризирует борьбу в республике»
02.05.2023 в 09:50
Парковка рядом с домом
Как ее организовать?
02.05.2023 в 09:00
С майскими теперь никто не мается
Старшее поколение проведет их на даче, а молодежь и люди среднего возраста — на работе
01.05.2023 в 18:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru