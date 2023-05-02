Общество 02.05.2023 в 10:11
Жители Бурятии выросли из импортной «шанели»
Рейтинг самых нерациональных трат у них возглавляет покупка брендовых вещей
Текст: Номер один
Самой нерациональной тратой 84% дальневосточники и жителей Бурятии считают покупку брендовых вещей. Об этом сообщает служба исследований hh.ru. Она провела опрос среди соискателей Дальнего Востока, в том числе Бурятия, выяснив, на что они не готовы тратить свою зарплату, а какие поводы, наоборот, считают достойными даже крупных затрат.
Любопытно, что в этом вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а среди 18-24-летних такой точки зрения придерживаются даже чаще – 78%. Есть отличия и в профессиональном разрезе. Так, больше всего тех, кто не готов тратить свою зарплату на бренды, оказалось в сфере «Наука, образование» (83%), а меньше всего – в сфере «Закупки» (71%).
На втором месте среди самых нерациональных трат, по мнению жителей из регионов Дальнего Востока, оказались beauty- и SPA-услуги (58%), на третьем месте – питание в кафе и ресторанах (57%). Также в топ-5 вошли питание сеансы с психологом (53%) и постоянные походы в кино и театр (41%). По 30% считают нерациональным тратить зарплату на еженедельный поход по магазинам, а также на свадебное путешествие. Еще 21% не готов тратиться на покупку новой машины, 19% – на постоянные поездки по России и в другие страны. А вот покупку квартиры назвали нерациональным вложением средств только 3% дальневосточников.
Приоритетными сферами для накоплений 58% жителей ДФО и Бурятии назвали финансовую подушку безопасности, 53% – покупку недвижимости (квартиры, дома или дачи), 34% – отпуск. Также 29% считают, что оправданно откладывать зарплату на здоровье, 25% – на образование детей. Для 24% достойным поводом для накоплений может стать приобретение машины и переезд в другой город или страну, а для 9% – важные события в жизни (например, свадьба).
Добавим, что женщины заметно чаще мужчин откладывают деньги на отпуск (31% против 22%), а также на здоровье (30% против 26%). Мужчины, наоборот, чаще женщин копят на переезд (21% против 16%).
Фото: unsplash.com
Любопытно, что в этом вопросе мужчины и женщины оказались солидарны. Среди респондентов старше 55 лет траты на брендовые вещи считают неразумными 70% опрошенных, а среди 18-24-летних такой точки зрения придерживаются даже чаще – 78%. Есть отличия и в профессиональном разрезе. Так, больше всего тех, кто не готов тратить свою зарплату на бренды, оказалось в сфере «Наука, образование» (83%), а меньше всего – в сфере «Закупки» (71%).
На втором месте среди самых нерациональных трат, по мнению жителей из регионов Дальнего Востока, оказались beauty- и SPA-услуги (58%), на третьем месте – питание в кафе и ресторанах (57%). Также в топ-5 вошли питание сеансы с психологом (53%) и постоянные походы в кино и театр (41%). По 30% считают нерациональным тратить зарплату на еженедельный поход по магазинам, а также на свадебное путешествие. Еще 21% не готов тратиться на покупку новой машины, 19% – на постоянные поездки по России и в другие страны. А вот покупку квартиры назвали нерациональным вложением средств только 3% дальневосточников.
Приоритетными сферами для накоплений 58% жителей ДФО и Бурятии назвали финансовую подушку безопасности, 53% – покупку недвижимости (квартиры, дома или дачи), 34% – отпуск. Также 29% считают, что оправданно откладывать зарплату на здоровье, 25% – на образование детей. Для 24% достойным поводом для накоплений может стать приобретение машины и переезд в другой город или страну, а для 9% – важные события в жизни (например, свадьба).
Добавим, что женщины заметно чаще мужчин откладывают деньги на отпуск (31% против 22%), а также на здоровье (30% против 26%). Мужчины, наоборот, чаще женщин копят на переезд (21% против 16%).
Фото: unsplash.com
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