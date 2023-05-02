Общество 02.05.2023 в 12:00

Моноспектакль Театра им. Н. Бестужева из Улан-Удэ увидят в Москве и Подмосковье

Показ состоится в рамках проекта «Театральная провинция» и на фестивале «Русская классика – Лобня»
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Моноспектакль Театра им. Н. Бестужева из Улан-Удэ увидят в Москве и Подмосковье
Спектакль Театра им. Н. Бестужева «Наташина мечта» покажут на сцене Центрального дома актера им. А.А. Яблочкиной в Москве, а 19 мая – на фестивале в Лобне, сообщала в пресс-службе ГРДТ.

Поездка пройдет в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Бурятии и приближающегося 95-летия Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева.

Горькую историю девочки-сироты актриса Анастасия Турушева рассказывает миру уже шесть лет. Режиссер Тадас Монтримас ввел в моноспектакль роль уголовника, который сидит в соседней камере и слушает рассказ Наташи. Эту почти бессловесную роль исполняет Евгений Винокуров. В пьесе знаменитой Ярославы Пулинович такого героя не было. Напомним, 27 ноября 2022 года спектакль Театра им. Н. Бестужева «Наташина мечта» с успехом показали на XV Открытом фестивале молодёжных театральных коллективов «Виват, Театр!» в Тамбове. После спектакля члены жюри стали спрашивать: «А Пулинович это видела? Надо показать!».

После высокой оценки жюри в Тамбове артистам вручили сертификат на право показа спектакля в Москве. Театральный критик Ирина Москаленко сказала тогда: «Зал жил вместе с актрисой – то смеялся, то не дышал. Мы хотим, чтобы вас увидели в Москве и приглашаем вас показать этот спектакль на сцене Центрального Дома актера им. А.А. Яблочкиной».

В итоге, спектакль покажут в Москве в рамках проекта «Театральная провинция». После на той же сцене пройдет творческий вечер артиста театра Евгения Винокурова. Будет организована фотовыставка, рассказывающая о столетней истории Бурятии и Театра им. Н. Бестужева, у которого в 2023 году  95-летний юбилей.
А 19 мая «Наташина мечта» будет показана в подмосковной Лобне. Оргкомитет ежегодного Молодежного международного театрального фестиваля «Русская классика – Лобня» пригласил  художественного руководителя театра В.М. Дьяченко  и артистов Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева принять участие в качестве гостей фестиваля с показом спектакля и творческим вечером артиста Евгения Винокурова.

Исторический фотоматериал будет выставлен и в Доме актёров, и на фестивале в Лобне.

«Конечно, мы рады показать этот спектакль в Москве и в Лобне. Участие в фестивалях делает жизнь театра ярче, нужно заявлять о себе, чтобы быть на театральной карте России»,  – говорит художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко.

Спектакль «Наташина мечта» был создан в 2017 году в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год второй» при поддержке правительства и министерства культуры Бурятии.

«Мы рады за Анастасию Турушеву. Когда наши артисты показывают свое мастерство, слышать о высокой оценке их работы профессиональными критиками очень приятно. Это вдохновляет всех нас. Верю, что впереди у Театра им. Н. Бестужева еще много ярких спектаклей и побед», – прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Фото: ГРДТ
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