В Бурятии задержан подозреваемый в поджоге дома

В Бурятии поздним вечером 27 апреля в улусе Зурган-Дэбэ произошло возгорание жилого дома. Хозяев в момент возгорания в жилище не было. При осмотре места происшествия установлено, что причиной возгорания стал поджог, сообщили в республиканском МВД.Участковый уполномоченный полиции выяснил, что жилье арендует 38-летняя женщина. Она рассказала, что ранее проживала у сожителя, который около месяца назад в ходе ссоры угрожал ей убийством и нанес побои. Женщина, забрав ребенка, ушла и арендовала этот дом.Бывший сожитель периодически приходил проведывать дочь и помочь по хозяйству. В тот день он принес с собой канистру с легковоспламеняющейся жидкостью для хозяйственных нужд и стал пилить дрова.Позже хозяйка с дочерью ушли в гости к родственникам. Мужчина нашел ее там и вновь попросил вернуться. Получив очередной отказ, злоумышленник пришел в арендуемый женщиной дом и поджег крыльцо.Участковый задержал мужчину. Полицейским он пояснил, что таким образом планировал вернуть возлюбленную. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ «Угроза убийством» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».Фото: МВД по Бурятии