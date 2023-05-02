Общество 02.05.2023 в 12:41

В Бурятии задержан подозреваемый в поджоге дома

Сельчанин хотел вернуть возлюбленную и подпалил ей крыльцо

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Текст: Номер один
В Бурятии задержан подозреваемый в поджоге дома
В Бурятии поздним вечером 27 апреля в улусе Зурган-Дэбэ произошло возгорание жилого дома. Хозяев в момент возгорания в жилище не было. При осмотре места происшествия установлено, что причиной возгорания стал поджог, сообщили в республиканском МВД.

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что жилье арендует 38-летняя женщина. Она рассказала, что ранее проживала у сожителя, который около месяца назад в ходе ссоры угрожал ей убийством и нанес побои. Женщина, забрав ребенка, ушла и арендовала этот дом.

Бывший сожитель периодически приходил проведывать дочь и помочь по хозяйству. В тот день он принес с собой канистру с легковоспламеняющейся жидкостью для хозяйственных нужд и стал пилить дрова.

Позже хозяйка с дочерью ушли в гости к родственникам. Мужчина нашел ее там и вновь попросил вернуться. Получив очередной отказ, злоумышленник пришел в арендуемый женщиной дом и поджег крыльцо.

Участковый  задержал мужчину. Полицейским он пояснил, что таким образом планировал вернуть возлюбленную. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ «Угроза убийством» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Фото: МВД по Бурятии
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