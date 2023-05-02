В Бурятии пройдут дожди с мокрым снегом

Бурятский гидрометцентр представил прогноз на ближайшие три дня. Так, 3 мая в республике ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, по северной половине порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1,-4 градуса, местами столбики термометра опустятся до -6,-11. Температура днем составит +7,+12, местами +2,+7.

В Улан-Удэ 3 мая погода без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью до -1,-3 градусов, а днем потеплеет до +9,+11.