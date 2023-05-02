Общество 02.05.2023 в 14:01

В Бурятии пройдут дожди с мокрым снегом

Заметно потеплеет ближе к выходным
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пройдут дожди с мокрым снегом

Бурятский гидрометцентр представил прогноз на ближайшие три дня. Так, 3 мая в республике ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11, по северной половине  порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1,-4 градуса, местами столбики термометра опустятся до -6,-11. Температура днем составит +7,+12, местами +2,+7.

В Улан-Удэ 3 мая погода без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью до -1,-3 градусов, а днем потеплеет до +9,+11.

4 мая погода останется без особых изменений: сохранится переменная облачность и дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9 м/с, а в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью будет +3,-2, местами до -7,-12. Днем потеплеет до +10,+15 градусов, местами  - до +3,+8.

5 мая также переменная облачность, зато преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью будет колебаться от +2,до -3 градусов, местами до -5,-10. Днем заметно потеплеет – температура поднимется  до +12,+17, местами +4,+9 градусов тепла.

 


Фото: Номер один

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